Türk-İş: Açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6328 lira

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı.
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1.22 oranında arttı. Yılın 11 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20.81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 23.94 hesaplandı.
'TEK BİR ÇALIŞAN İÇİN HESAPLANAN YAŞAMA MALİYETİ 2385 TL'
"Aylık net asgari ücretin halen 1603 TL olduğu ekonomik ve sosyal koşullarda sadece tek bir çalışan için hesaplanan yaşama maliyeti 2385 TL olarak hesaplandı. Mevcut asgari ücret, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldı. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin aylık harcamasına ancak bir hafta yetiyor."
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