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00:04 28 Kasım 2018
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    BDDK'nın kredi kartı taksit düzenlemesi yürürlükte: Cep telefonlarında taksit sayısı 12'ye çıktı

    STEPHEN LAM
    Ekonomi
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    BDDK'nın cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmelik ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılması doğrultusunda yaptığı değişikliği yürürlüğe girdi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği ve hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırını 6 aydan 9 aya çıkaran yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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    Buna göre Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 'cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz' ibaresi 'tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3500 Türk Lirası'na kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3500 Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde değiştirildi.

    Aynı yönetmeliğe geçici 4. madde eklenerek, "Fiyatı 3500 Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır" ifadelerine yer verildi.

    TABLET VE BİLGİSAYAR ALIMLARINDA KREDİ VADESİ 6 AYI AŞAMAYACAK

    Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

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    © AA /
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    Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz' ibaresi 'tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3500 Türk Lirası'na kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz' şeklinde değiştirildi.

    İlgili yönetmeliğe "Fiyatı 3500 yüz Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır" geçici 5. madde eklendi.

    SEYAHAT HARCAMALARINDA TAKSİT SINIRI 6 AYDAN 9 AYA ÇIKTI

    Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı.

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    İlgili madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

    "Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılıkla ilgili harcamalarda, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak."

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    Etiketler:
    Taksit, seyahat, kredi kartı, cep telefonu, bilgisayar, tablet, Resmi Gazete, BDDK, Türkiye
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