JCR, Türkiye'nin kredi notununun negatif görünümünü teyit etti

Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu raporun not teyidine ilişkin açıklama kısmında şu noktalara dikkat çekildi:
Öte yandan raporda, Türkiye'nin Döviz rezervinin dış finansman ihtiyacının yüksek kalması nedeniyle düşüşte olduğu belirtildi. Hükümet politikaları ve dış ortama ilişkin belirsizliğin sürmesiyle refinansmanın aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, tüm unsurlar değerlendirildiğinde JCR'nin Türkiye'nin kredi notunu "Kredi İzleme"den çıkardığını ve negatif görünümü teyit ettiği belirtildi.
Türk ekonomisinin düşük iç tasarruf ve kronikleşmiş cari işlemler açığıyla uzun zamandır makro ekonomik dengesizliklerini düzeltme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, reel GSYH artışının hükümet teşviklerinin etkisiyle 2017 ve 2018'de potansiyel büyümeyi (yüzde 5 civarı tahmin ediliyor) aştığı belirtildi.
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