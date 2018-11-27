Pernigotti - Türk şirketi, tarihi İtalyan çikolata fabrikasını kapatma kararını askıya aldı

İtalyan basınında bu karar, markanın üretiminin tamamen Türkiye'ye kaydırılacağı şeklinde yer almış, Toksöz Grup ise bu iddiaları yalanlayarak üretimi İtalya içinde tutmayı planladıklarını açıklamıştı.
BBC Türkçe'den Pınar Övgü'nün haberine göre Şirket, Pernigotti üretiminin İtalya sınırları içinde devam etmesi için çalıştıklarını belirtse de Novi Ligure'deki tarihi fabrikanın kapatılması ve fabrika çalışanlarının işten çıkarılması planı ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.
GÖRÜŞMEYE BAŞBAKAN VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ KATILDI
Sonunda İtalyan hükümeti en üst seviyede devreye girerek dün akşam Toksöz Grup yetkilileriyle görüştü. Görüşmeye Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio ile Toksöz Grup yönetimi katıldı.
Pernigotti'nin başka bir üretici ile Novi Ligure'de üretime devam etmesiyle hem tarihi fabrikanın kapanması hem de fabrika işçilerinin işten çıkarılması önlenmeye çalışılacak.
İtalyan basını, bu üçüncü tarafın ünlü şekerleme markası Sperlari olabileceğini yazdı.
SENDİKALAR MEMNUN AMA TEMKİNLİ
Hükümetin açıklaması işçi sendikaları tarafından temkinli bir memnuniyetle karşılandı. Uila sendikasından Pietro Pellegrini, "İşten çıkarma prosedürünün askıya alınması elbette olumlu bir sinyal ama kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için önümüzdeki saatleri bekleyeceğiz" dedi.
İŞÇİLER 3 HAFTADIR EYLEM YAPIYORDU
Novi Ligure fabrikası çalışanları, fabrika kapama ve işten çıkarma kararının açıklanması sonrası yaklaşık 3 haftadır fabrika önünde eylem yapıyordu.
Finans gazetesi Il Sole 24 Ore ise Toksöz Grup'un Pernigotti markasını elinde tutmayı istediğini ve markanın halen Türkiye'de de üretim yapıyor olması nedeniyle olası bir satış işleminin karmaşık hale gelebileceğini vurguladı.
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