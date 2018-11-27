Sırbistan, Türk Akımı'nın devamını döşemeye hazırlık yapıyor

Türk Akımı projesinin hukuki statüsünün gerçekleşemeyen Güney Akımı projesinden daha farklı olduğuna dikkat çeken Bayatoviç, Güney Akımı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gelişirken şu anda gelişmekte olan sürecin Üçüncü Enerji Paketi'nin tüm kaidelerine uyan Sırp enerji yasalarına göre yapıldığını, dolayısıyla kararın olumsuz olamayacağını vurguladı.
'BORU HATTI İÇİN HER ŞEY HAZIR'
"Bu doğalgaz boru hattının yapımı için her şey hazır" diyen Sırp yetkili, ayrıca 15 Aralık'ta gaz hattının Sırbistan'a geleceği Bulgaristan'la hacimlerle ilgili görüşmelerin planlandığını da sözlerine ekledi.
Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye'ye, ikinci kolu ile de Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata önümüzdeki yılın sonuna kadar başlanması öngörülüyor.
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