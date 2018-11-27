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19:39 27 Kasım 2018
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    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı

    Sırbistan, Türk Akımı'nın devamını döşemeye hazırlık yapıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan topraklarından döşenmesi için gerekli izin başvurularının yapıldığı, izin alım sürecinde herhangi bir sorun beklenmediği ve hattın yapımı için teknik olarak 'her şeyin hazır' olduğu bildirildi.

    Sırbistan bayrağı
    © AA / Arşiv
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    Sırp PRVA TV televizyonuna konuyla ilgili bir açıklama yapan Sırbistan'ın doğalgaz şirketi Serbiyagaz Genel Müdürü Duşan Bayatoviç, Ulusal Enerji Ajansı'na izin için başvuru yapıldığını, ayrıca şu anda projenin Güneydoğu Avrupa Enerji Birliği tarafından incelendiğini ve kurumun 60 gün içinde görüşünü bildirmesi gerektiğini aktardı.

    Türk Akımı projesinin hukuki statüsünün gerçekleşemeyen Güney Akımı projesinden daha farklı olduğuna dikkat çeken Bayatoviç, Güney Akımı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gelişirken şu anda gelişmekte olan sürecin Üçüncü Enerji Paketi'nin tüm kaidelerine uyan Sırp enerji yasalarına göre yapıldığını, dolayısıyla kararın olumsuz olamayacağını vurguladı.

    'BORU HATTI İÇİN HER ŞEY HAZIR'

    "Bu doğalgaz boru hattının yapımı için her şey hazır" diyen Sırp yetkili, ayrıca 15 Aralık'ta gaz hattının Sırbistan'a geleceği Bulgaristan'la hacimlerle ilgili görüşmelerin planlandığını da sözlerine ekledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Sırbistan, Türk Akımı’na dahil edilebilir, büyük planlar var
    Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, bu yakınlarda ülkesinin Türk Akımı projesine güvendiğini, doğalgaz boru hattının gaz tedarikindeki istikrarı sağlayacağını ve Sırbistan'a transit ülke olma olanağı sağlayacağını belirtmişti.

    Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye'ye, ikinci kolu ile de Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata önümüzdeki yılın sonuna kadar başlanması öngörülüyor.

    Etiketler:
    açıklama, Türk Akımı, Ulusal Enerji Ajansı, Serbiyagaz, PRVA TV, Duşan Bayatoviç, Türkiye, Rusya, Sırbistan
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