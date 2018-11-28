Özel sektörde zam beklentisi arttı

Yıl sonu enflasyon tahminlerinin artmasıyla beraber güncellenen araştırmaya göre, özel sektörün Eylül 2018’de yüzde 16 olarak öngördüğü 2019 ücret artış oranı beklentisi, Ekim 2018 itibariyle ortalama yüzde 22 olarak belirlendi.

Hürriyet'ten Burcu Özçelik Sözer'in haberine göre, firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, iş dünyasındaki ücret, zam eğilimleri ve yan haklar uygulamalarını ortaya koyan ‘2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

© AFP 2018 / Yasin Akgül 'Patronların zam planı belli oldu'

385 firmanın katıldığı araştırmaya göre, enflasyon beklentisi ile birlikte ücret artışı beklentisi de arttı. Türkiye'den hızlı tüketim ürünleri, perakende, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç, kimya ve kağıt, hizmet, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden, ağırlıklı olarak uluslararası firmaların katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre; özel sektörün Eylül 2018'de yüzde 16 olarak öngördüğü 2019 ücret artış oranı beklentisi, Ekim 2018 itibariyle ortalama yüzde 22 olarak gerçekleşecek.

'EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE ÜCRET ARTIŞI DAHA YÜKSEK OLACAK'

Araştırmanın sektörel dağılımına bakıldığında madencilik ve metal yüzde 28, otomotiv yan sanayi yüzde 26, enerji yüzde 26, üretim yüzde 24 ve lojistik, yüzde 23 ile Türkiye ortalamasının üstünde ücret artış beklentisi olan sektörler olarak karşımıza çıkıyor.

'FİRMALAR 2019'DA EK İSTİHDAM SAĞLAYACAK'

© Sputnik / Alexey Malgavko 4 şirketten akaryakıta gizli zam

2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarının sonuçlarına göre; 2019 yılında firmaların yüzde 50'lik bir bölümü çalışan sayısını artırmayı düşünüyor. Yüzde 46'lık bölümü ise, çalışan sayısında artış ya da bir eksilme olmayacağını belirtiyor. Ekonomideki dalgalanmalara rağmen, son iki yıl ile karşılaştırıldığında bu oranlarda 2019'da belirgin farklar olmaması da dikkat çekiyor.

'EK ÖDEME EĞİLİMİ'

Araştırmanın sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 40'ı 2018 yılı içerisinde çalışanlarına yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle ek ücret artışı gerçekleştirdiğini veya gerçekleştireceğini belirtiyor. Ek ücret artışı gerçekleştiren şirketlerin yüzde 85'i bunu belli bir yüzde oranında artış sağlayarak, yüzde 15'i ise toplu bir sabit ödeme gerçekleştirerek yapacağını söylüyor.