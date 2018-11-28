Ferit Şahenk, İspanya'daki otelini de sattı

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Ferit Şahenk'in İspanya'daki lüks otelini 210 milyon euroya Meksikalılara sattığını duyurdu.

Ülker'in 'Şahenk, İspanya'daki oteli 210 milyon euroya sattı' yazısının ilgili kısmı şöyle:

"24 Kasım'da 'Şahenk, İspanya'daki gözde otelini 210 milyon euroya satıyor' başlığıyla yer verdiğimiz haberde Doğuş Grubu'nun 2016'da 180 milyon euroya satın aldığı İspanya'nın başkenti Madrid'deki lüks otel Villa Magna'yı satmak için Meksikalı RLH Properties şirketi ile görüştüğünü yazmıştık. Dün İspanya ve Meksika'dan gelen haberlerde iki Doğuş ve RLH Properties'in anlaştığını, Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in imzayı attığını öğrendik. Şahenk, 5 yıldızlı Hotel Villa Magna'yı 210 milyon euroya Meksikalılara sattı. Otelin satış işleminin, aralık ayında tamamlanması bekleniyor."