Anadolu Ajansı: Türkiye'de elektrik ve doğalgaz AB'den ucuz

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında 2018'in ilk yarısında en ucuza elektrik ve doğalgaz tüketilen ülke konumunda bulunuyor.

Derlenen bilgilere göre, 2018'in ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat 5.91 euro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2.16 euro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 11.3 euro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8.98 euro ile Danimarka, 8.15 euroyla Hollanda, 7.59 euroyla Portekiz ve 7.14 euro’yla İtalya izliyor.

EN UYGUN DOĞALGAZ TÜKETİMİ ROMANYA'DA

Bu miktarda doğalgaz için AB'nin başat ekonomilerinden Almanya'da 6.08 euro, Fransa'da 6.65 euro, İngiltere'de 4.62 euro ve İspanya'da 6.65 euro ödenmesi gerekiyor.

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Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında en uygun doğalgaz tüketimi Romanya'da gerçekleşiyor. Romanya'da 100 kilovatsaat doğalgaz için hane halkları ortalama 3.21 euro ödeme yapıyor. Uygun fiyatlı doğalgazda Romanya'yı 3.58 euro’yla Macaristan, 3.68 euro’yla Hırvatistan, 3.79 euro’yla Bulgaristan ve 3.85 euro’yla Letonya izliyor.

Böylece, Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat, 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 100 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ORTALAMA 9.04 EURO, AB'DE ORTALAMA 20.49 EURO

Türkiye'de elektrik de, AB üyesi 28 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2018'in ilk yarısında ortalama 9.04 euro’ya satıldı.

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Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte AB'nin en ucuz ülkesi konumunda bulunuyor. Bu elektrik için AB'de ortalama 20.49 euro ödeniyor.

EN UCUZ ELEKTRİK BULGARİSTAN’DA

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Bulgaristan'da satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9.79 euro ödenirken onu en yakın 10.97 euro’yla Litvanya, 11.23 euro’yla Macaristan, 12.85 euro’yla Malta ve 13.11 euro’yla Hırvatistan izliyor.

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AB üyesi ülkeler arasında en pahalıya elektrik ise Danimarka'da tüketiliyor. Hane halkları 100 kilovatsaat elektriğe Danimarka'da 31.26 euro ödüyor.

Bu ülkeyi pahalı elektrikte Danimarka’yı 29.5 euroyla Almanya, 27.33 euro’yla Belçika, 23.83 euro’yla İspanya ve 23.69 euro’yla İrlanda takip ediyor.

Bu verilere göre, Türkiye'de doğalgaz ve elektrik fiyatları AB ülkeleri ortalamasının çok altında seyrediyor.