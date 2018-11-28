Anadolu Ajansı: Türkiye'de elektrik ve doğalgaz AB'den ucuz

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 11.3 euro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8.98 euro ile Danimarka, 8.15 euroyla Hollanda, 7.59 euroyla Portekiz ve 7.14 euro’yla İtalya izliyor.
EN UYGUN DOĞALGAZ TÜKETİMİ ROMANYA'DA
Bu miktarda doğalgaz için AB'nin başat ekonomilerinden Almanya'da 6.08 euro, Fransa'da 6.65 euro, İngiltere'de 4.62 euro ve İspanya'da 6.65 euro ödenmesi gerekiyor.
Böylece, Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat, 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.
TÜRKİYE'DE 100 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ORTALAMA 9.04 EURO, AB'DE ORTALAMA 20.49 EURO
Türkiye'de elektrik de, AB üyesi 28 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2018'in ilk yarısında ortalama 9.04 euro’ya satıldı.
EN UCUZ ELEKTRİK BULGARİSTAN’DA
AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Bulgaristan'da satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9.79 euro ödenirken onu en yakın 10.97 euro’yla Litvanya, 11.23 euro’yla Macaristan, 12.85 euro’yla Malta ve 13.11 euro’yla Hırvatistan izliyor.
AB üyesi ülkeler arasında en pahalıya elektrik ise Danimarka'da tüketiliyor. Hane halkları 100 kilovatsaat elektriğe Danimarka'da 31.26 euro ödüyor.
Bu ülkeyi pahalı elektrikte Danimarka’yı 29.5 euroyla Almanya, 27.33 euro’yla Belçika, 23.83 euro’yla İspanya ve 23.69 euro’yla İrlanda takip ediyor.
Bu verilere göre, Türkiye'de doğalgaz ve elektrik fiyatları AB ülkeleri ortalamasının çok altında seyrediyor.
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