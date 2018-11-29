Apple son 10 yılın en büyük krizini yaşıyor

Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nin gurur kaynağı olan firma neden bu kadar hızlı şekilde düşüşe geçti? Bunun birçok farklı nedeni bulunuyor ve bahsetmekte fayda var.
'AKILLI TELEFON PİYASASI DÜŞÜŞTE'
Küresel akıllı telefon piyasası çöküşte ve Apple bu durumdan muaf değil. Verilere göre akıllı telefon üreticileri, 2018’in üçüncü çeyreğinde toplam 355,2 milyon adet telefonu dünyanın farklı noktalarına dağıttılar. Bu durum da geçen seneye oranla %6’lık bir düşüş anlamına geliyor. Dört çeyrek boyunca süre gelen, geçen seneye oranla düşük satış rakamları haliyle piyasanın geleceği hakkında endişeleri de artırıyor.
'IPHONE XR BAŞARISIZ OLDU'
Piyasa ekonomilerini birleştirme konusunda da ciddi endişeler meydana geldi. Apple ürünlerine olan talebin düşmesinin yanı sıra cihazın Amerika Birleşik Devletleri dışında fazlasıyla pahalı olması sebebiyle tüketiciler cihaza erişmekte büyük sıkıntılar yaşadılar. Türkiye’de 15.000 lira gibi fiyatlarla satışa sunulan telefonun satış rakamları yalnızca Türkiye’de değil, Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde de ciddi manada düşüş yaşadı.
'ÇİN'DEKİ TEKNOLOJİ DEVLERİYLE MÜCADELEDE ZORLANDI'
'ÇİN'E GÜMRÜK VERGİLERİ ZORLUK ÇIKARDI'
Asya ve Çin’de üretim yapan Apple’a, yeni gümrük vergileri fazlasıyla zorluk çıkardı. Apple bir ABD markası olsa da üretimini Asya’da gerçekleştiriyor. Üretilen telefonların Amerika’ya dönmesi gerektiğini de düşünürsek ortada bir nakliyat ve gümrük vergisi de bulunuyor ki Başkan Trump’ın bu vergileri artırmasıyla durum Apple için daha da kötü bir hal aldı.
Bu sebeplerin hepsi değerlendirildiği zaman Apple’ın neden bu kadar kötü bir ay geçirdiği aslında gün yüzüne çıkıyor. Teknoloji devinin eski hızına dönüp dönemeyeceği ise şu an için merak konusu ancak sebeplerden bazıları bir süre daha varlığını koruyacak gibi göründüğü için firmanın eski hızına dönmesi biraz vakit alacak gibi görünüyor.
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