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11:02 29 Kasım 2018
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    Apple

    Apple son 10 yılın en büyük krizini yaşıyor

    © REUTERS / Aly Song
    Ekonomi
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    Piyasada 200 milyar dolarlık değer kaybeden Apple, Kasım ayını hiç de iyi geçirmiş gibi durmuyor. Kasım ayının ilk gününde Apple, bundan sonra çeyrek satış rakamlarını duyurmayacağını söylemişti ve bu durum da doğal olarak akıllara 'Demek ki işler yolunda gitmiyor' cümlesini getirdi.

    Microsoft
    © REUTERS / Brian Snyder
    Microsoft, piyasada büyük değer kaybeden Apple'dan tacını geri aldı
    Webtekno'nun haberine göre, işlerin kopma noktası, Apple’ın 'En değerli teknoloji firması' ünvanını Microsoft’a kaptırmasıydı. Bir zamanlar 1 trilyon dolarlık olan firma şu an ABD’deki en değerli firma bile değil.

    Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nin gurur kaynağı olan firma neden bu kadar hızlı şekilde düşüşe geçti? Bunun birçok farklı nedeni bulunuyor ve bahsetmekte fayda var.

    'AKILLI TELEFON PİYASASI DÜŞÜŞTE'

    Küresel akıllı telefon piyasası çöküşte ve Apple bu durumdan muaf değil. Verilere göre akıllı telefon üreticileri, 2018’in üçüncü çeyreğinde toplam 355,2 milyon adet telefonu dünyanın farklı noktalarına dağıttılar. Bu durum da geçen seneye oranla %6’lık bir düşüş anlamına geliyor. Dört çeyrek boyunca süre gelen, geçen seneye oranla düşük satış rakamları haliyle piyasanın geleceği hakkında endişeleri de artırıyor.

    'IPHONE XR BAŞARISIZ OLDU'

    Apple, 3 yeni iPhone modeli tanıttı
    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
    Apple'dan iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor
    Piyasanın çöküşte olmasının yanı sıra başta iPhone XR olmak üzere Apple telefonlara karşı eğilim de git gide düşüyor. Daha önce de haberlerini yaptığımız gibi, 2018 iPhone serisi önceki senelere göre başarısız oldu desek yeridir. Apple, beklentileri karşılayamayan cihazlar sebebiyle üretimini azalttı ve ciddi bir düşüşe geçti.

    Piyasa ekonomilerini birleştirme konusunda da ciddi endişeler meydana geldi. Apple ürünlerine olan talebin düşmesinin yanı sıra cihazın Amerika Birleşik Devletleri dışında fazlasıyla pahalı olması sebebiyle tüketiciler cihaza erişmekte büyük sıkıntılar yaşadılar. Türkiye’de 15.000 lira gibi fiyatlarla satışa sunulan telefonun satış rakamları yalnızca Türkiye’de değil, Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde de ciddi manada düşüş yaşadı.

    'ÇİN'DEKİ TEKNOLOJİ DEVLERİYLE MÜCADELEDE ZORLANDI'

    The Apple iPhone X sits on display at the new Apple Michigan Avenue store along the Chicago River Friday, Nov. 3, 2017, in Chicago.
    © AP Photo / Charles Rex Arbogast
    Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklaması Apple'ı vurabilir: Çin'de üretiliyor
    Apple Çin’deki teknoloji devleriyle mücadele ederken de fazlasıyla zorlandı. Apple’ın 100 milyon iPhone XR nakliyatı beklentisini 70 milyona indirmesinin üç esas sebebi bulunuyordu. Bunlardan birincisi özellikle Çin piyasasıyla olan mücadeleydi. İkinci sebep, kullanıcıların iPhone XR’da iki arka kamera ve daha ince çerçeve beklentilerinin karşılanmamasıydı. Üçüncü ve son sebep ise Huawei’nin Mate 20 serisinin piyasada ciddi bir rol oynaması oldu.

    'ÇİN'E GÜMRÜK VERGİLERİ ZORLUK ÇIKARDI'

    Asya ve Çin’de üretim yapan Apple’a, yeni gümrük vergileri fazlasıyla zorluk çıkardı. Apple bir ABD markası olsa da üretimini Asya’da gerçekleştiriyor. Üretilen telefonların Amerika’ya dönmesi gerektiğini de düşünürsek ortada bir nakliyat ve gümrük vergisi de bulunuyor ki Başkan Trump’ın bu vergileri artırmasıyla durum Apple için daha da kötü bir hal aldı.

    Bu sebeplerin hepsi değerlendirildiği zaman Apple’ın neden bu kadar kötü bir ay geçirdiği aslında gün yüzüne çıkıyor. Teknoloji devinin eski hızına dönüp dönemeyeceği ise şu an için merak konusu ancak sebeplerden bazıları bir süre daha varlığını koruyacak gibi göründüğü için firmanın eski hızına dönmesi biraz vakit alacak gibi görünüyor.

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    Etiketler:
    iPhone XR, Apple, Çin, ABD
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