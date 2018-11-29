Dolar düştü, euro arttı

Dolar kuru ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin bir konuşmayla mevcut politika faizi oranlarının nötr seviyelerin biraz altında olduğunu belirterek, bankanın faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği sinyalini vermesiyle geriledi. Euro/TL paritesi ise dolar karşısındaki güçlenmesine paralel artış yaşadı.