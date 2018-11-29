Dolar düştü, euro arttı

Fed'in mevcut durumda yüzde 2 ila 2,25 aralığında tutulan politika faiz oranının, nötr seviyelerin biraz altında olduğuna yönelik 'güvercin' açıklamaları piyasalarda, bankanın gelecek yıl faiz artırım hızını yavaşlatabileceği veya parasal sıkılaştırmaya ara verebileceği beklentisini yarattı.
Bu beklenti doların değer kaybetmesine yol açarken, euro/dolar paritesi uluslararası piyasalarda 1.1285-1.1288 bandından 1.1390'a yükseldi. Dolar/TL paritesi ise 5,2480 seviyesinden 5.18'li seviyelere geriledi. Sabah saatlerinde Euro/TL 5.95 seviyesini gördü. Kur, ilerleyen saatlerde 5.91 seviyesine çekildi.
Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan son Fed toplantısına ilişkin tutanaklarda ve G-20 zirvesinde olacak.
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