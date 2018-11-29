Vergi uzmanı yanıtladı: Şeyma Subaşı nafaka için vergi ödeyecek mi?

Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık, Hürriyet'te "Şeyma Subaşı nafaka için vergi ödeyecek mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hafta başından itibaren en çok bu konu konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı resmen ayrıldılar. Gündemin ilk sıralarında yer almasının bir nedeni de Acun'un Şeyma'ya ödeyeceği nafaka" ifadesini kullandı.

Nafaka tutarının aylık 125 bin TL olduğunu hatırlatan Karabıyık, bu tutarda bir ödeme söz konusu olunca akıllara "Vergisi var mı?" sorusunun geldiğini belirtti.

"Vergi mevzuatına göre; hemen hemen tüm elde edilen gelirler veya bağışlar vergiye tabi. Ancak gelirler için de, bağışlar için de, yasalarda tanımlı istisnalar da var" diyen Karabıyık, şöyle devam etti:

— Nafaka da istisnalar arasında sayılıyor. Gelir Vergisi Kanunu'na (GVK) göre nafakalar vergiden istisna. (GVK Md. 25/8) Nafaka tutarının 125 bin lira değil, daha yüksek bir tutarda olması da sonucu değiştirmiyor, yine vergiye tabi değil. Veraset İntikal Vergisi (VİV) açısından da konuya bakalım. Hediye-bağış eşten alındığında değerinin, istisnayı (2018 için 4.656 lira) aşan kısmı için vergi hesaplanıyor. (VİV Md. 4/d) Vergi oranları yüzde 5'den başlayıp yüzde 15'e kadar yükseliyor. (VİV Md. 16) (Ana, baba, eş ve çocuklar dışındaki kimselerden alınan bağış-hediye için tarife yüzde 10'dan başlayıp yüzde 30'a kadar yükseliyor.) Bağışı-hediyeyi alan için beyanname verme süresi bir ay. (VİV Md. 9/2) Sonrasında ödeme, 3 yılda ve 6 taksitte (Mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor. (VİV Md. 19) Ancak Şeyma Subaşı'nın alacağı nafakanın boşanma karşılığı tazminat olarak alınan ‘ivazlı bir intikal' olduğu düşünüldüğünde Veraset İntikal Vergisi'nin ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.