Volkswagen Transporter ve Crafter’a 'Made in Gölcük' damgası

Bloomberg HT'den Hande Berktan'a konuşan konuya yakın üç kaynak, Ford ile Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikasında üreterek büyük bir oranda maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, VW ticari aracı Crafter ve Transporter'ın üretimini, Ford Otosan'ın Transit ve Custom üretimini gerçekleştirdiği Gölcük fabrikasında yapmayı planlıyor.

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Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de konuya ilişkin olarak "Ford ve VW ortak araç geliştirme ve üretme konusunda bir süredir görüşüyorlar. Ortada varılan bir anlaşma henüz yok. Çalışmalar sona yaklaşmakla birlikte halen devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra resmi açıklama her iki şirket tarafından yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Sektöre ilişkin kaynaklar, Ford platformu üzerinde Custom modelinin karşılığı VW Transporter ve Transit'in karşılığı VW Crafter modellerinin üretiminin planlandığını açıkladı. VW'nin yıllık yaklaşık 150 bin ile 180 bin adet kadar ticari araç üretimini Türkiye‘ye kaydıracağı belirtiliyor.

Türkiye'de 2017 yıl genelinde 552 bin 825 adet, Ocak 2018 ile Ekim 2018 döneminde 439 bin 644 adet ticari araç üretimi gerçekleştirildi. Volkswagen'in ticari araç üretiminin bir kısmını Türkiye'ye kaydırmasının sektöre büyük bir hareketlik getireceği belirtiliyor.