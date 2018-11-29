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17:59 29 Kasım 2018
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    İller Bankası'na en fazla AK Partili belediyeler borçlu

    © AA /
    Ekonomi
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    İller Bankası'na en çok kredi borcu olan iller Sayıştay raporunda ortaya çıktı. İlk beşte AK Partili belediyelerin yönettiği iller yer alırken, raporda 2016 yılına ait 81 ilin İller Bankası'na borcunun 15 milyar 42 milyon lira olduğu belirtildi.

    Sayıştay raporuna göre İller Bankası'na borcu bulunan belediyeler arasında Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci, Gaziantep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü, Antalya 614 milyon lira ile beşinci sırada.

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
    © Fotoğraf : Twitter
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    Diken'in aktardığı habere göre, ilgili Sayıştay raporunu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel açıkladı.

    İller Bankası'nın 2015-2016 yılı bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Üst Komisyon toplantısında konuşan Sertel, İller Bankası'na en az borcu olan son 5 şehrin ise 26 milyon lira ile Uşak, 21 milyon ile Muş, 16 milyon ile Tunceli, 15 milyon ile de Artvin ve Iğdır olduğunu ifade etti.

    Raporda 2016 yılına ait 81 ilin İller Bankası'na olan kredi borcunun 15 milyar 42 milyon lira olduğu vurgulandı.

    30 büyükşehir belediyesinin kredi borcunun 3 milyar 663 milyon olduğu, bunun 1 milyar 57 milyonluk kısmının 2016 yılı içerisinde tahsil edildiği belirtildi.

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    © AA / Gökhan Balcı
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    Sertel, İller Bankası'nın AK Partili belediyeleri kayırdığına ilişkin bir algı oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Büyük illere de baktım, İstanbul 458 milyon lirayla 9. sırada, Ankara 270 milyon lirayla 15. sırada. İzmir için daha önceki toplantılarda borçlu demişlerdi. Kendi ilime de baktım, İzmir 46. sırada yer alıyor ki nüfus oranı itibarıyla birçok ilden düşük ve borcu da 92 milyon lira. Balıkesir gibi bir il 502 milyon lirayla borçlu, sıralamada yükseklerde, İzmir 46. sırada, 92 milyon borcu var. Bu durumda İller Bankası ya İzmir'e çok kredi vermiyor ya da İzmir borcuna sadık ve düzenli olarak ödüyor."

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    Etiketler:
    Sayıştay, TBMM, CHP, AK Parti, İller Bankası, Atilla Sertel, Türkiye
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