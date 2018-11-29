Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Şirket, 2017 sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 100 bin istihdam sağlarken, bunların 31 bin 620'si Almanya'da bulunuyor
Bayer AG, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti.
Satın almadan sonra, 'Roundup' adlı yabani ot ilacının üreticisi Monsanto firması, ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın kansere yakalandığı gerekçesiyle bu yılın ağustos ayında 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. İlaçla ilgili en az 9 bin dava açılırken Bayer, kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek karara itiraz etmişti.
Monsanto firmasının yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı artıyordu. Bayer'in piyasa değerinden ağustostan bu yana 34 milyar dolar eridi.
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