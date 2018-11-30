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13:52 30 Kasım 2018
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    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Ekim ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekim ayında ihracat yıllık yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 23.8 azalarak 16.1 milyar dolar oldu. Ekim ayında en fazla Almanya'ya ihracat yapıldı. İthalatta ilk sırayı Rusya aldı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 93.8 azalarak 456 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ekim ayında yüzde 65.6 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 97.2'ye yükseldi.

    Rusya'dan Sütaş'a ihracat yasağı
    © Fotoğraf : Sütaş
    Rusya'dan Sütaş'a ihracat yasağı
    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5, ithalat yüzde 6,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.7 arttı, ithalat yüzde 24.2 azaldı.

    Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında yüzde 49.4 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 49.8 oldu.

    EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

    Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ekim ayında 1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

    İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

    Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Ekim ayında 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD izledi.

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