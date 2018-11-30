Merkez Bankası: Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler önemini koruyor

Merkez Bankası tarafından hazırlanan 'Finansal İstikrar Raporu'nda küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğu belirtilirken, "Yurt içi iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci devam etmiştir" denildi.
Raporda, farklı nitelikteki şokların finansal istikrara yönelik oluşturduğu risklerin para politikası adımları ve koordineli tedbirlerin etkisiyle sınırlandırıldığı ifade edildi.
Bankanın önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı.
Finansal İstikrar Raporu — Kasım 2018: https://t.co/lsQG9wQaQv pic.twitter.com/KPHAh39eRp— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 30, 2018
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