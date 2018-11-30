İDO'dan iç hat seferlerine devam kararı

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İDO'nun seferlere devam etme kararıyla ilgili, "Şirket tekrar bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız" dedi.

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını açıkladığı iç hat seferlerine devam edecek.

Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan İDO'nun kararı, bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonsla duyuruldu.

İDO, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada 1 Aralık itibari ile Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son vereceğini duyurmuştu. Şirket Oruç Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemileri www.nautisnp.com adlı sitede satışa çıkarmıştı.

İBB BAŞKANI UYSAL: AKSAKLIKLAR ORTAYA ÇIKARSA GEREĞİNİ YAPARIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İDO'nun seferlerini devam ettirme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uysal, "Yapılan bir kamu hizmeti. İDO'dan açıklama gelince biz 'vatandaşımızı mağdur etmeyiz' demiştik. Gerekli hazırlığı yaptık, feribotları iskelelerde hazır hale getirdik. Tabii bu arada şirketle görüşmeler yaptık. Şirket yetkilileri de bir değerlendirme yaptılar ve 'Biz bu kararımızdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek' dediler. Yakıt fiyatlarını gerekçe gösteriyorlardı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu düşünüyorum. Ben şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama benzer şey tekrar olursa büyükşehir belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız. Şirket bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şu anda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.