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13:51 30 Kasım 2018
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    Bekir Pakdemirli

    Bakan Pakdemirli: 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor

    © AA / Abdullah Coşkun
    Ekonomi
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, et ithalatıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizbank ve Hürriyet gazetesi tarafından Konya’da düzenlenen Tarım Zirvesi programına katılarak konuşma yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor." dedi.

    Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Pakdemirli, çiftçilerle beraber olmanın kendisi için son derece önemli olduğunu ifade etti.

    Türkiye'nin 24 Haziran'da farklı bir sisteme geçtiğini anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / İzziddin Nazlı
    Bakan Pakdemirli: Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmüyoruz
    - Türkiye, başkanlık sistemine geçti. Başkanlık sistemiyle ilgili milletin refahının ve hizmetin artırılması konusunda beklentileriniz var. Bunlar da tabii normal. Beklentilerin yavaş yavaş semerilerini görmekle beraber, birkaç yıl içerisinde bu sistemin Türkiye'nin yapısına daha uygun olduğunu hep birlikte göreceğiz.

    'HAVZALARIN BAŞINA YÖNETİCİ ATIYOR OLACAĞIZ'

    Pakdemirli, bakanlığın birleşmesiyle toprağı ve suyu birlikte yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    — İnşallah yakın zamanda havza bazlı üretim yapıyoruz. 81 ili dolaşıyorum, şunu gördüm. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük problemler Ankara'ya gelene kadar ya çok büyüyor veya hiç Ankara'ya ulaşmıyor. O zaman biraz daha yerinde yönetim. Sizin ürün deseninizi bizim Ankara'da yapmamamız lazım. Alacağınız desteğin ne olacağını Ankara'da bizim karar vermememiz lazım. Çok iyi niyetlerle işler yapıyoruz. Ama biraz sizden uzak olunca bazen de yanlış kararlar alabiliyoruz. Danışmanlık firmalarımız, çiftçilerimiz, üreticilerimiz… Onlara gideceğiz, dinleyeceğiz. Henüz 4 aydır görevde olmama rağmen 35 ile gittim. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 81 ili tamamlamayı hedefliyorum. Size daha yakın olacağız. Sizlerle yerinde yönetimi hallediyor olmamız lazım. Sene başından sonra havzaların başına yönetici atıyor olacağız. Onlar karar veriyor olacak. Yetkilerimizi biraz daha devrediyor olacağız ama doğru kararlar sizin ihtiyacınız.

    Konya'ya son 16 yılda 7 milyar lira hibe verdiklerini dile getiren Pakdemirli, orman ve su işlerinde de 7 milyar lira yatırımın gerçekleştirildiğini vurguladı. Pakdemirli, Konya'nın patates üretiminde de önemli bir şehir olduğuna işaret ederek, üretimin 567 bin tonla yüzde 300'ün üzerinde arttığını aktardı.

    'TARIM BANA GÖRE SAVUNMA SANAYİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ'

    Şarap ve balık
    © Flickr /
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    Tarımın öneminin bilmesi gerektiğini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    — Tarım bana göre savunma sanayisinden daha önemli. Çünkü füzeleriniz, uzay mekiğiniz, helikopter ve uçağınız olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiçbir anlamı yok. O yüzden tarımın önemini hakikaten bilmemiz lazım. Türkiye'de görüyorum birçok insan yazmadan katip, okumadan alim. Herkes bu konuda yorum yapmaktan çekinmiyor. Mutlaka bu işin ciddiyetini ele alıp siyasetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, STK'larıyla topyekun bu zor ev ödevi yapmamız gerekiyor. Bu ev ödevi ne, yüzde 50 tarımsal hasılayı artırmamız lazım. Çok akıllıca, doğru iş planıyla, üreticiyle el ele aşacağımız bir iş. Türkiye'de her şey kötü mü, yok. Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyisiz. Bunun lamı cimi yok. Bu sizlerin başarısı. Uluslararası istatistiklerle ön plana çıkmış rakamlardır. Bunlara dahi muhalefet şöylesin, böylesin diyebiliyor. Rakamlar üzerinde oynamayalım.

    ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Serdar Alakuş
    Tarım Bakanı Pakdemirli: 2021'de et ithalatı bitecek
    Ziraatin eskiden olduğu gibi değerli hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu hafta YÖK'te rektörlerle bir araya geldik. Görüş alışverişinde bulunduk. Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

    Pakdemirli, Türkiye'de et ithalatının sürekli konuşulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

    — Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Vatandaş 6 kilo et yiyorken, şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Bu, bir yılda tabii, altını çizelim. Bir yılda 15 kilo vatandaşımız et yemeye başlamış. Balığı 2002'de 6 kilo yiyormuşuz, şimdi 5 kilo yiyoruz. Gıdadan sorumlu bakan olarak ben de doğru diyet tavsiyesinde bulunmayı kendime ödev ediniyorum. Doğru diyet, balığı yiyeceğiz, tavuğu yiyeceğiz, eti de yiyeceğiz.

    Zirveye, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, bakanlık bürokratları, çiftçiler ve sektörün paydaşları katıldı.

     

    Etiketler:
    stok, fiyat, et, Denizbank, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hürriyet, Bekir Pakdemirli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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