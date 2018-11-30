Konkordato ilan eden Hotiç'ten açıklama

Konkordato ilan eden Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarından Hotiç, 3 aylık performans ve mali değerlerdeki gelişmelerden dolayı mahkemeden kesin mühlet alındığını belirterek, hedefin alacaklılarla anlaşıp geçmişe yönelik borçların ödenmesi olduğunu vurguladı.

Hotiç, eylül ayında konkordato ilan etmesinin ardından yasal süreç ve şirketin işleyişi hakkında açıklama yaptı.

© Fotoğraf : Hotiç Konkordato isteyen Hotiç hakkında karar

Şirketten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 31 Ağustos 2018 tarihinde yaptığımız konkordato başvurusu sonucunda şirketimiz için uygun görülen tedbirler kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Nitekim, geçici mühlet kararı sonrası atanan komiser heyeti, geçen 3 ay içerisindeki performansımızı ve mali değerlerimizdeki olumlu gelişmeleri göz önünde bulundurarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize ve sürecin sonunda başarıya ulaşacağımıza dair olumlu rapor sunmuştur. Bu karar, tedariğini yurt içinden sağlayan ve dünya çapında ihracat konusunda emin adımlarla ilerleyen şirketimize, iş ortaklarımızın güvenini arttırmıştır. Bu ilerleme her şeyden önce Türk kamuoyunun bize sonsuz desteği ile gerçekleşmiştir."

Yurt çapında 150 mağazası bulunan 80 yıllık Hotiç, nakit sıkışıklığı ve TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı gerekçesiyle konkordato talebiyle mahkeme başvurmuş, mahkeme de üç ay süreyle komiser atanmasına karar vermişti.