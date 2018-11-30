Enerji ithalatı faturası yüzde 16 arttı

Bunun 3 milyar 774 milyon 953 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar' oluşturdu.
Geçen yılın ekim ayında bu rakam 3 milyar 244 milyon 32 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 16,4'lük artış oldu.
Öte yandan, ekimde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 2 milyon 33 bin 24 tona düştü.
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