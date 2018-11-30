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13:51 30 Kasım 2018
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    Patates

    Patates üreticisine şimdi de yağmur engeli: Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor

    © AA /
    Ekonomi
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    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son zamanlarda yağan yağmurların tarlaları çamur deryasına çevirmesi, patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapmalarını zorlaştırdı.

    Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden Ödemiş'te, yılın ikinci hasadında son yağmurlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaya başladı. Güz mahsulü olarak adlandırılan, ağustos ayında ekilip kasımda hasat edilen ikinci üründe verim bu yıl zaten düşükken, bir de tam patateslerin toplanacağı dönemde yağan yağmurların tarlaları suyla doldurması üreticileri zor durumda bıraktı.

    Soğan
    © AA /
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    Çamur nedeniyle tarlalarına girmekte zorlanan köylüler, 3-4 aylık emeklerinin boşa gitmesi ile karşı karşıya kaldı. Bazı üreticiler, patateslerin tarlada kalmaması için yağmura rağmen çalışmalarını sürdürdü. Üreticinin çamur nedeniyle tarlasına girememesi nedeniyle piyasada patatesin azalması ve hasat maliyetinin artması fiyatlara da yansıdı. Patates fiyatları toprak altında kalitesine göre 15 ila 25 kuruş arasında artış gösterdi.

    Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, "Ödemiş ve yöresinde ovada patateste yaz ve güz olmak üzere yılda iki mahsul alınmakta. Ödemiş'te ilk patates hasadı mayıs ayında başlar, 15 Temmuz'a kadar sürer. Temmuz ayının 15'inden sonra da bizim yaylalarımızda patates yetiştirmeye devam edilir. İkinci ürün dediğimiz kışlık patateste ise hasat kasım ayında başlar, ocak ayına kadar devam eder" dedi.

    Ödemiş Hali esnaflından Eyüp Gürçay ise şu an üreticiden patatesi kalitesine göre kilosunu 1.5 ila 1.8 liraya satın aldıklarını belirtip, "Bunun üzerine 200 kuruş işçilik koyuyoruz. Böylece bize kalitesine göre kilosu 1,7 ile 2 lira maliyeti oluyor. Halde toptan olarak bu patatesi kilosu 2,1 ile 2,2 liradan satıyoruz. Pazarcılar ise kalitesine göre 3 kilosu 10 veya 4 kilosunu 10 liradan satıyor. Fiyatlar biraz daha aşağıda olabilir ama yağmurda üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor. Bu da maliyetleri ister istemez biraz da olsa artırıyor. Güz patatesi yeni söküldüğü için fazla durmaz, en fazla bir ay dayanır" diye konuştu.

    Etiketler:
    TL, dolar, zam, yağmur, Patates, Ödemiş Ziraat Odası, Ahmet Kocaağa, İzmir, Türkiye
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