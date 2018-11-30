Konkordato talebinde bulunan Okan Kurt'un avukatı: Müvekkillerim borçları ödeme niyetinde

Konkordato talebinde bulunulan Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Martaş Lojistik'in ortaklarından Okan Kurt adına avukatı açıklama yaptı.

© Fotoğraf : DHA Yönetiminde Okan Kurt'un da bulunduğu Martaş konkordato ilan etti

Hürriyet'in aktardığı habere göre , açıklamada şirketin 'ekonomik buhran' yaşadığı kaydedilerek, var olan borçların ödenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Okan Kurt adına Av. Şenol Çilek imzasıyla yapılan açıklamada, "Müvekkilim Okan Kurt ve hissedarı olduğu Martaş şirketler grubu ile ilgili olarak içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle tarafımızdan Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunulmuş, yapılan ön inceleme neticesinde mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verilmiştir. Bilindiği üzere konkordato talebi şirket ve şahısların borçlarının yapılandırılarak ödenmesi esası üzerine kurulmuş olup, temel amaç borçluların borcunu ödeyebilme kabiliyeti içinde olması, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi esasidir. Müvekkillerim konkordato süresince tüm borçlarının yapılandırarak ödemek kabiliyeti ve niyetindedir. Talebimiz, tamamı ile şirketlerin devamlılığını sağlamak tüm borçların ödenmesi esasi üzerine kuruludur" denildi.

Martaş'ın 100 miyon lirayı aşkın borcu bulunduğu, şirketin filosundaki TIR'ların önemli bir kısmının alacaklılar tarafından haczedildiği belirtilmişti.