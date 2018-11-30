AK Partili Ünal: Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi?

Türkiye ekonomisinin saldırılara rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Geçmişte Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi? Bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi birlik ve beraberlik ruhudur" dedi.

AK Parti'den 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Hayrettin Güngör için tanıtım toplantısı düzenlendi.

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Toplantıda konuşan AK Partili Ünal, ülke ekonomisinin güven verdiğini ve her türlü saldırının anında bertaraf edildiğini ifade etti.

Geçmişte memurların, maaşlarını alınca döviz bürosuna koştuğunu ve 13 Ağustos gecesi, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bu kez kur saldırısı yapıldığını belirten Ünal, şunları söyledi:

"13 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı kur saldırısında bulundular. Adeta 13 Ağustos gecesini ekonominin 15 Temmuz'u yapmak istediler. Ne oldu? Birileri alkış tutuyordu 'dolar 10 lira olacak' diye. Onlara kananlar, dolar 10 lira olacak diye ülkesinin ekonomisine güvenmek yerine gidip dolar alanların halini görüyorsunuz. Dolar düşüyor. Dolar yükselirken sosyal medyayı ayağa kaldıranlar dolar düşerken neredeler? Türkiye'nin ekonomisi bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladı. Geçmişte bir Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi? Bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi, birlik ve beraberlik ruhudur."