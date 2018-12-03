Albayrak: Enflasyon rakamları atılan adımların başarısını ortaya koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kasım ayında yüzde 1.44 azalan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Albayrak, şöyle devam etti:
"Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.
Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz."
Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 декабря 2018 г.
Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.
Albayrak, 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile tüm bakanlıklarla birlikte enflasyonla mücadelede başlatılan yapısal reformları daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.
2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 декабря 2018 г.
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