Albayrak: Enflasyon rakamları atılan adımların başarısını ortaya koydu

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kasım ayında yüzde 1.44 azalan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

© AP Photo / Emrah Gürel Enflasyonda düşüş kasımda beklentileri aştı: Yüzde 1.44

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.44 düştü. Üretici fiyatlarında da yüzde 2.53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34'ten yüzde 20.72'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Albayrak, şöyle devam etti:

"Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz."

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur.



Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 декабря 2018 г.

Albayrak, 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile tüm bakanlıklarla birlikte enflasyonla mücadelede başlatılan yapısal reformları daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.