Araçlara ikinci köprü cezası: 500 bin TL'yi bulabilir

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçişi sonrası, FSM'den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklandı. Söz konusu araçlar, genelde yük taşımacılığından kullanılan hafif ticari araçlar. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine ulaşan tebligatlardan veya sistemden yaptıkları sorgulamadan durumun farkını vardı. Piyasa değeri 30-35 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 150-200 bin lirayı buluyor. Her sabah sistemden sorgulama yapan araç sahipleri, sorunun çözümünü bekliyor.
'BELLİ SAATLERLE SINIRLI TUTULABİLİR'
Ağaoğlu, gelen yüklü cezalar yakın zaman önce gelmeye başladığı için bir çok tüketicinin, yapılandırma fırsatını da kaçırdığını kaydetti. Ağaoğlu "Bu konuda yüzlerce mağdur ile görüştüm. Bazı kişiler, trafik polisinin kendilerine ‘geçebilirsiniz' dediğini söylüyor. Öte yandan bu araçlar için getirilen geçiş yasağı belli saatler ile sınırlı tutulabilir" şeklinde konuştu.
'500 BİN LİRAYI BULUR'
TESADÜFEN GÖRDÜM
Kılınç konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti:
— Düşünün, yük almışız 300-400 liraya, ama kesilen ceza 600 TL ve bundan haberimiz yok. Bu durumda olan binlerce kişi var. Ve halen, bilmediği için geçen de var. Cezalı olduğunu bilseydik kesinlikle geçmezdik. Cezalı geçtiğimizi de tesadüfen öğrendik. Gelen herhangi bir SMS bildirimi vs olmadı. Bir arkadaşımın uyarısı sonrası siteye gördüm ve rakamı görünce şoke oldum. Durumu fark edince iş için üçüncü köprüyü kullanıyoruz. Akşamları ise eve, vapura binerek gidiyorum.
BİRÇOK ARAÇ YASAKLI
Gazete Duvar'da yer alan habere göre de, Volkswagen Transporter, Mercedes Vito, Renault Trafic, Renault Master, Fiat Ducato, Fiat Maxi Doblo, Peugeot Partner Maxi gibi yüzlerce aracın ikinci köprüden geçmesi yasak.
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