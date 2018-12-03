Araçlara ikinci köprü cezası: 500 bin TL'yi bulabilir

İstanbul'da üçüncü köprünün açılmasının ardından 2016'dan itibaren birçok araca ikinci köprüden geçiş yasağı getirildi. Ancak yeterli açıklama ve duyuru yapılmadığı için yasaktan haberi olmayan binlerce sürücünün adresine bugünlerde ceza yağmaya başladı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçişi sonrası, FSM'den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklandı. Söz konusu araçlar, genelde yük taşımacılığından kullanılan hafif ticari araçlar. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine ulaşan tebligatlardan veya sistemden yaptıkları sorgulamadan durumun farkını vardı. Piyasa değeri 30-35 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 150-200 bin lirayı buluyor. Her sabah sistemden sorgulama yapan araç sahipleri, sorunun çözümünü bekliyor.

© AA / Fahrettin Gök 6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kesilen cezaların aks aralığı 3,2 metrenin üstündeki hafif ticari araçları kapsadığını söyledi. Ağaoğlu "Burada birkaç sorun söz konusu. Öncelikle, bu araçların geçişinin yasak olduğuna bir bildirim yapılmadığı anlaşılıyor. İkincisi, cezalı geçildiği halde tüketiciye yine bildirilmiş. Oysa, çok basit bir biçimde SMS yöntemi ile bu bildirim yapılabilirdi veya e-devlet sistemi üzerinden de bu bildirim yapılabilirdi. Gelen evraklardan bakıyoruz, cezalar toplu halde gönderilmiş. 200 bin TL ceza gelen araç olduğunu gördük" dedi.

'BELLİ SAATLERLE SINIRLI TUTULABİLİR'

Ağaoğlu, gelen yüklü cezalar yakın zaman önce gelmeye başladığı için bir çok tüketicinin, yapılandırma fırsatını da kaçırdığını kaydetti. Ağaoğlu "Bu konuda yüzlerce mağdur ile görüştüm. Bazı kişiler, trafik polisinin kendilerine ‘geçebilirsiniz' dediğini söylüyor. Öte yandan bu araçlar için getirilen geçiş yasağı belli saatler ile sınırlı tutulabilir" şeklinde konuştu.

'500 BİN LİRAYI BULUR'

© Sputnik / Evgenya Novozhenina ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatlarında son durum 12

30 yıldır nakliye işi yaptığını söyleyen Doğan Kılınç "Benim evim Kadıköy'de iş yerim ise Karaköy'de. Bizde nakliye işi yaptığımız 4 araç var. Bu araçlardan birisinin cezalı olduğunu fark ettik. İşimiz gereği, yılda 500 sefer yapıyoruz iki yaka arasında. 2017'nin ilk 10 ayı için 25 bin lira ceza gelmiş. 2018'de gelecek ceza ile birlikte bu tutar 400-500 bin lirayı bulur. Aracın değeri ise 35 bin TL. Her cezalı geçişte geçen yol 600 lira kesilmiş. Bu yıl için ise bu tutar 900 TL olmuş. Bu parayı ödememizin imkanı yok. Ancak bir yapılandırma vs olursa belki" ifadesini kullandı.

TESADÜFEN GÖRDÜM

Kılınç konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti:

— Düşünün, yük almışız 300-400 liraya, ama kesilen ceza 600 TL ve bundan haberimiz yok. Bu durumda olan binlerce kişi var. Ve halen, bilmediği için geçen de var. Cezalı olduğunu bilseydik kesinlikle geçmezdik. Cezalı geçtiğimizi de tesadüfen öğrendik. Gelen herhangi bir SMS bildirimi vs olmadı. Bir arkadaşımın uyarısı sonrası siteye gördüm ve rakamı görünce şoke oldum. Durumu fark edince iş için üçüncü köprüyü kullanıyoruz. Akşamları ise eve, vapura binerek gidiyorum.

BİRÇOK ARAÇ YASAKLI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre de, Volkswagen Transporter, Mercedes Vito, Renault Trafic, Renault Master, Fiat Ducato, Fiat Maxi Doblo, Peugeot Partner Maxi gibi yüzlerce aracın ikinci köprüden geçmesi yasak.