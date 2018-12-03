Enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP'li Öztrak: En önemlisi TÜİK'te değişen başkan yardımcısı

TÜFE Kasım ayında yüzde 1.44 düşerken yıllık artış yüzde 25.24'ten yüzde 21.62'ye geriledi. Rakamlarını değerlendiren CHP'li Öztrak, "Ekonomide 'ani duruş' diyebileceğimiz ölçüde hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor. Vergi ve akaryakıt indiriminin de etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii en önemlisi TÜİK'te değişen başkan yardımcısı var" dedi.

Ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını, tüketici fiyatlarındaki düşüşün beklentilerin de ötesinde yüzde 1.44 seviyesinde gerçekleştiğini, 12 aylık enflasyonun ise kasımda yüzde 21.62 olduğunu ifade etti.

© AP Photo / Emrah Gürel Enflasyonda düşüş kasımda beklentileri aştı: Yüzde 1.44

"Peki bu düşüşün arkasında ne var?" diye soran Öztrak, "Her şeyden önce ekonomideki yavaşlama var. Ekonomide 'ani duruş' diyebileceğimiz ölçüde hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor. Bu da fiyatların aşağı doğru gitmesine neden oluyor. Vergi ve akaryakıt ürünlerindeki indirimin de bunda etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii en önemlisi TÜİK'te değişen başkan yardımcısı var. Tüm bu gelişmeler enflasyonu kasım ayında aşağı çekmiş gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, kasım ayındaki yüzde 21.62'lik enflasyon ile Türkiye'nin hâlâ dünyada enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

'IMF KAPISINDAN BAŞKA ÇARE KALMAZ'

Faizlerdeki gerilemeye karşı Türkiye'nin risk primini gösteren kredi temerrüt priminin son 3 haftadır artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Öztrak, "Saray artık durumun ciddiyetinin farkına varmalıdır. Aspirinle, pansumanla bu iş seçime kadar zor gider. Sonrasında IMF kapısına dayanmaktan başka çareniz kalmaz" dedi.

© AA / Metin Aktas Türkiye, IMF’de icra direktörü oldu

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP'li bazı ilçe belediyelerin olduğu yerlerde seçmenlerin Türkiye'nin kaymağını yiyenler olduğunu" söylediğini aktaran Öztrak, "İnsaf Sayın Erdoğan. 16 yıldır yandaşlarınızla birlikte bu ülkede yemediğiniz kaymak kalmadı. Bırakın kaymak yemeyi, ülkenin zenginliklerinin dibini sıyırdınız. Yandaşların vergi borçlarını sıfırladınız, geçilmeyen köprüye, yatılmayan hastaneye garantiler verip, yandaşlarınıza devasa ihaleler verdiniz" görüşünü savundu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin artan işsizlik, yangın yerine dönen mutfaklar, ekonomi olduğunun altını çizen Öztrak, "Ülkemizin yeniden büyümeye başlaması, vatandaşımızın giderek zorlandığı borcunu ödeyebilmesi, demokrasinin, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bekası için 4 ay sonra yapılacak seçimlerde milletimizin kendi iradesini hiçe sayan, sıkıntılarını göremeyen bu kadrolara atacağı şamarın sesi her yerden duyulacaktır" diye konuştu.