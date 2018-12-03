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22:58 03 Aralık 2018
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    dolar

    Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayabileceği söylentisi doları 5.27'ye taşıdı

    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Ekonomi
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    Düşen enflasyon rakamının ardından 5.20'den 5.15'e kadar gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın 13 Aralık'taki PPK toplantısında faiz indirim sürecine başlayacağı söylentileriyle birlikte tekrar 5.27'nin üstüne çıktı.

    Kasım ayı enflasyon rakamının yüzde 1.44 düşüşü ile yıllık enflasyonun yüzde 25.22'ten yüzde 21.62'ye inmesi, Merkez Bankası'nın 13 Aralık'ta yapacağı toplantıda faiz indirimine başlayacağı beklentisi yarattı.

    Döviz - dolar - TL
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Enflasyon verileri sonrası düşen dolar/TL kuru yükselişe geçti
    Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, enflasyon rakamının açıklanması ile 5.20 düzeyinden 5.15'in altına sarkan dolar tekrar yükselmeye başladı ve 5.27'ye kadar ulaştı. Bunun ana sebebi ise Merkez Bankası'nın 13 Aralık'taki toplantısında faiz indirmeye başlayacağı söylentisi oldu.

    Aralık ayında kurun geldiği 7.20 seviyelerinden ateşi söndürmek için 13 Eylül'de politika faizini 6.25 puan artıran Merkez Bankası'nın enflasyondaki düşüşün devam edeceğini tahmin etmesi ve piyasa faizlerinin de yüzde 20'nin altına gelmiş olması nedeniyle indirime gideceği beklentisi doğdu.

    Ancak uzmanlar iki nedenden Merkez Bankası'nın 13 Aralık'ta faiz indirimi ihtimalini düşük görüyor. Bunlardan ilki Merkez Bankası'nın ve Başkan Murat Çetinkaya'nın her fırsatta aylık değil orta vadeli enflasyon görünümüne baktıklarını söylemesi. İkincisi ise Merkez Bankası metinlerindeki gerektiğinde faizin sıkılaştırılmaya devam edileceği söylemi.

    PETROL BU KEZ LİRA'NIN KARŞISINDA

    Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 1 yükselen diğer gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrıştıran bir başka neden ise petrol fiyatlarının yüzde 5 tırmanması olması.

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    Nitekim cuma günü 5.1350'ye kadar inen dolar petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ile cuma akşamı 5.20'yi geçmişti. Petrol fiyatları ise önce ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ticaret savaşlarına 3 ay ara verilmesi ile küresel ticaret ve dolayısıyla büyümeye yönelik endişelerin azalması ile yükselişe geçti.

    Kasım ayında yüzde 22 düşüşle son 10 yılın en kötü ayını yaşayan petrolün 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak olan OPEC toplantısında arz kısıntısına gidileceği yönündeki beklenti ve Kanada'nın Alberta bölgesinin tarihindeki en büyük (günde 325bin varil) üretim kısıntısı kararını alması hampetrolün 53 Brent petrolün ise 62 dolara çıkmasını sağlayan diğer etkenler oldu.

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    Etiketler:
    faiz, petrol, dolar, döviz, Türk Lirası, OPEC, Murat Çetinkaya, Donald Trump, Şi Cinping, ABD, Çin, Türkiye
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