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12:42 04 Aralık 2018
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    İşçi

    'Türkiye, ucuz iş gücü cennetine dönüşüyor'

    © AA /
    Ekonomi
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    DİSK-AR’ın raporuna göre Türkiye, enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle dolar bazında ucuz iş gücü olma yolunda ilerliyor.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre,ürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) ve Doç. Dr. Aziz Çelik, Türkiye'deki asgari ücretle ilgili kapsamlı bir rapor açıkladı.

    Brüt asgari ücretin dolar bazında Çin düzeyine yaklaştığı ve Türkiye'nin iş gücü cennetine dönüştüğü belirtilen raporda "Asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında 18'inci sırada yer alıyor" ifadesine de yer verildi.

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
    © Fotoğraf : DİSK
    DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalı
    ÇİN'LE FARK KAPANIYOR

    Asgari ücret döviz karşısında ciddi düzeyde eridi. 2008 başında aylık 441 dolar olan net asgari ücret 2018 yılında 302 dolara düştü. Asgari ücretin işverene maliyeti de dolar cinsinden geriledi. 2008 yılı başında 636 dolar olan asgari ücretin işverene maliyeti 2018 Aralık ayı itibarıyla 448 dolara geriledi.

    Asgari ücretin dolar karşısında yaşadığı kayıp, Türkiye'de iş gücü maliyetini dolar cinsinden düşürdü. Bu yıl bizde brüt asgari ücret 383 dolara gerilerken, Çin'de 306 dolara yükseldi. 2016'da iki ülke arasında 185 dolar fark varken, bu yıl 77 dolara geriledi.

    YÜZDE 43 ASGARİ ÜCRETLİ

    Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında en yoğun asgari ücretli çalışanın bulunduğu ülke. Eurosat verilerine göre, bu oran Türkiye'de yüzde 43 civarında. Bu oranla ilk sırada olan Türkiye'yi Slovenya yüzde 19.1, Romanya yüzde 15.7, Portekiz yüzde 13, Polonya yüzde 11.7 ile takip ediyor. İspanya'da bu oran yüzde 1 iken, Belçika yüzde 0.4 ile en düşük asgari ücretli oranının bulunduğu ülke konumunda.

    Etiketler:
    iş gücü, Ucuz, TL, dolar, asgari ücret, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), Aziz Çelik, Türkiye
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