Motorinde 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim yapılacak

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, motorin fiyatlarında 24 saatlik 'olağanüstü' bir süreçten geçildi. Motorinde, 22 kuruş indirim yapılması bekleniyordu.
© REUTERS / Ramzi Boudina
Katar'ın OPEC'ten çekileceğini açıklaması sonrasında uluslararası piyasalar birden hareketlendi.
Motorinin, ton fiyatı 20 dolar yükseldi. Buna, yurt içinde dolar kurundaki artış eşlik etti.
Bu gelişmeler, motorinde öngörülen indirimi olumsuz etkiledi. Motorine bu gece 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim yapılacak.
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