Ispanak tarlada kaldı: Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz ama sonrasında ıspanak bulamayız

Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'nde ıspanak üreticileri dertli. Toplam 1000 dönüm arazide ıspanak yetiştiren üreticiler, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın, böyle giderse gelecek yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanacağını ileri sürdü.
Gerenköy Mahallesi'ndeki 90 dönüm tarlasında ıspanak yetiştiren Mustafa Kahraman, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Çiftçi ekiyor, bakımını yapıyor, büyütüyor. Dönümüne en az bin 300 lira para harcıyor, ama ürünü tarlada kalıyor. Devlet, 'pahalandı' diye soğan, patates depolarını basıyor ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor. Seneye ıspanak ekimi de olmayınca, otomatik olarak pahalılaşacak. Üretimde dengesizlikle fiyatlar tavan yapacak. 90 dönümlük tarlamda ıspanak yetiştirmek için 110- 120 bin lira gibi bir para harcadım. Tohumu, gübresi, ilacı, sulaması, mazotu, işçiliği var. Ama şu an bu ürünü toplamadan, tarlamı süreceğim. Bu durumda çiftçi ne yapsın? Seneye ekmeyecek. Şu an tarlamdaki ıspanak bir hafta içinde toplanıp satılmazsa kendiliğinden çürüyecek. Piyasada ıspanak azalınca fiyatlar 8-10 liraları görecek. Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz, ama sonrasında ıspanak bulamayız. Tüccar yok pahasına almak istiyor. Dönümüne bin 300 lira masraf edilen ürüne 200 ile 300 lira arasında fiyat teklif ediyor. Üstelik parayı da vermiyor. 'Ürünü, satayım ondan sonra parasını vereyim' diyor. Devletin bunlara bir çözüm bulması lazım."
Bir diğer ıspanak üreticisi İlhami Gülay da devlet desteklerinin maliyetler karşısında çok zayıf kaldığına dikkat çekerek, gübrede, mazotta, tohumda yüzde 70'lere varan artışlar yapıldıktan sonra yüzde 10 gibi indirimle adeta kandırılmaya çalışıldıklarını söyledi.
‘ÇİFTÇİNİN EKİM YAPMASI ARTIK RİSK'
Gülay, "Çiftçinin ekim yapması artık risk. Cebinden çıkan paranın geri dönüp, dönmeyeceği belli değil. Her üründe bu aynı. Maliyetler çok yüksek. Nisan ayında 20 kiloluk bir çuval gübre 50 lirayken, 110 liraya çıkmış. Mazot desteği dönümde 6 lira. Bir litre mazot 6 lira. Bu destek yok anlamına geliyor. Köylü, bu destekle tarlasına gidip gelemiyor. Üretici olarak son 20 yılın en büyük faciasını yaşıyoruz. Tarım çok kötü durumda. Bu işi yürütecek durumumuz kalmadı" diye konuştu.
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