Yabancılara 12 milyar dolarlık mülk satışı hedefleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, RE360 Gayrimenkul Konferansı'na katılarak emlak sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gayrimenkul talebini düşürmenin aksine hızlandırıcı etkisi olan bir tasarruf modeliyle insanların ev almasını hedeflediklerini anlatan Varank, "Nüfus artışı paralelinde konut ihtiyacı artarak devam ediyor; Türkiye'de yıllık 900 bin birim konut inşa ediliyor, 700 bin birim de satış gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Fatma Varank, şöyle konuştu:
— Sağlıksız yapı stokunu temizlemek ve yeniden inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını fırsat görüyoruz; 53 ilde 237 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde 594 bin konutun dönüşmesi için gerekli adımlar atıldı. 30 ilde 140 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak toplam 8.5 milyar lira kaynak aktarıldı. Gelecek 20 yılda 6.5-7 milyon riskli yapının yıkılarak dönüşeceğini öngörüyoruz.
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