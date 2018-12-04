Otomobil satışları yüzde 42 düştü

ODD verilerine göre, kasım ayında toplam 58 bin 204 adet otomobil ve hafif ticari araç satılırken, pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 geriledi.

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2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58 bin 204 adet oldu. 100 bin 859 adet olan 2017 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 42.29 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 2018 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.17 azaldı ve 46.204 adet oldu. Geçen sene 75.956 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Kasım ayına göre yüzde 51.81 azaldı ve 12.000 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 24.903 adet satış yaşanmıştı.