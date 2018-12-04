Commerzbank, dolar/TL beklentisini 5.75'e düşürdü

Commerzbank, Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla dolar/TL'nin daha önceki tahminini 6.50 yerine 2019 yılı sonunda 5.75 seviyesine çekti.

Avrupa'nın önemli bankalarından Commerzbank tarafından hazırlanan bilgi notunda, dolar/TL beklentilerinin aşağı çekildiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir faiz artırımı beklenmediği bildirildi.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar/TL kuru 5.32'yi geçti

Almanya merkezli Commerzbank analistleri tarafından Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı kasım ayı enflasyonuna ve merkez bankasının politikalarına ilişkin bir bilgi notu paylaşıldı.

Bilgi notunda, "Dünkü, beklenenden daha iyi gelen kasım ayı enflasyon verisinin ardından TCMB politikalarına ve dolar/TL beklentimize ilişkin tahminlerimizi revize ettik" denildi.

'ENFLASYON YÜZDE 15'E GELECEK'

Merkez Bankası'ndan artık yeni bir faiz artırımının beklenmediği aktarılan notta, "Enflasyon, muhtemelen 2019'un ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 15'e doğru gelecek ve TCMB muhtemelen repo faizini 2019'un ilk çeyreğinden başlayarak kademeli olarak düşürecek" ifadesi kullanıldı.

© AP Photo / Emrah Gürel Enflasyonda düşüş kasımda beklentileri aştı: Yüzde 1.44

Dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerin de yer aldığı bilgi notunda "Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla, dolar/TL'nin daha önceki tahminimiz olan 6.50 yerine 2019 yılı sonunda 5.75 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bilgi notunda bununla birlikte, tüm yatırımcıların, yüzde 21 olan mevcut çekirdek enflasyon oranının hala mutlak verilerine göre yüksek olduğu ve liradan gelen enflasyon geçiş baskısının hâlâ yüzde 40 seviyesinde bulunduğu bildirildi.

Sadece para politikasının doğru yönetimiyle, TCMB'nin ekonomiyi ve döviz kurunu yumuşatabileceği belirtilen bilgi notunda, orta vadede, Türkiye'nin temel sorunlarının çözülmesinin daha uzun zaman alacağı ve liranın zayıflayabileceği görüşü paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21.62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38.54 oldu.