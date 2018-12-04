Dolar 5.35'i, euro 6 TL'yi aştı

Enflasyon verisiyle 5.14'e kadar gerileyen ancak burada kalıcı olamayarak 5.28'i test eden dolar/TL sert yükseldi.

Dolar/TL kuru 5.35 seviyesini aşarken, euro 5.97'den 6.11'e, sepet kur 5.60'dan 5.74'e çıktı.

Finansal Danışman Volkan Sarı Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, "Şu an günlük volatilite her ne kadar düşse de çok yüksek. Bu volatilite düşmeli. Merkez Bankası'nın tutumu kurda çok önemli olacak. Eğer faiz indirimine gitmezse kurda 5.20'nin altındaki seviyeleri tekrardan görebiliriz. Dip seviyelere yakın seviyelerdeyiz" ifadesini kullandı.