Döviz kurlarında son durum: Dolar 5.38, euro 6.10

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.42 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.38 TL seviyesinde başladı.
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Gün içerisinde en yüksek 5.3979 TL'yi gören kur, saat 09:00 itibarıyla 5.3849 TL seviyesinde hareket ediyor.
6.1277 TL'ye kadar yükselen euro kuruda aynı dakikalarda 6.1017 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.18 yükselişle 97.08 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1323 seviyelerinde.
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