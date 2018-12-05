Motorine 8 kuruş zam yapılması gündemde: Pompa fiyatı sabit tutulacak

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, son günlerde yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler yapıyor.
Bu hafta hem motorin fiyatı hem de yurt içinde dolar kuru yükseldi. Motorinin ton fiyatı 10 dolar kadar arttı. Dolar kuru da 5 TL 40 kuruşlar düzeyine çıktı.
Bu gelişmeler, motorinde 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.
ÖTV'DEN İNDİRİM YAPILACAK
'Eşel mobil' uygulaması gereğince motorinin ÖTV'sinde bu gece 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Benzinde ise pompa fiyatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu değil.
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