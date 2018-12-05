Motorine 8 kuruş zam yapılması gündemde: Pompa fiyatı sabit tutulacak

Dolar kuru ve uluslarası piyasalarda motorin fiyatı arttı. Bu gece yarısı motorinde 8 kuruşluk zam gündeme geldi. ÖTV’de 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, son günlerde yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler yapıyor.

© AA / Motorinde 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim yapılacak

Fiyatlar, önce düştü. Motorinde, 8 kuruş indirim yapıldı. Son 1 ayda motorin fiyatı, 44 kuruş düştü.

Bu hafta hem motorin fiyatı hem de yurt içinde dolar kuru yükseldi. Motorinin ton fiyatı 10 dolar kadar arttı. Dolar kuru da 5 TL 40 kuruşlar düzeyine çıktı.

Bu gelişmeler, motorinde 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.

ÖTV'DEN İNDİRİM YAPILACAK

'Eşel mobil' uygulaması gereğince motorinin ÖTV'sinde bu gece 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Benzinde ise pompa fiyatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu değil.