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16:54 05 Aralık 2018
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    Merkez Bankası

    Merkez Bankası, 2019 için enflasyon hedefini açıkladı

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Ekonomi
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    2019 enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğunu bildirdi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), '2019 Yılı Para ve Kur Politikası' raporunu yayınladı.

    TCMB, enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi, daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanmasının hedeflendiğini bildirdi.

    Para politikasının enflasyonu hedefe yaklaştıracak şekilde oluşacağını kaydeden TCMB, repo ihalelerinin temel fonlama aracı olarak kullanılmaya devam edileceğini duyurdu.

    Merkez Bankası ayrıca, 2019 yılında 8 faiz toplantısı planlandığını bildirdi.

    Raporun ayrıntıları şu şekilde:

    Enflasyon - pazar
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    - TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmaktadır. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir.

    — Enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. TCMB tarafından Enflasyon Raporlarında güncellenen tahminler, enflasyonun orta vadede hedefe yakınsarken izleyeceği dezenflasyon süreci için referans teşkil edecektir. Belirlenen bu patika ile enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedeflenmektedir.

    — Enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümet'e 'Açık Mektup' yazılacaktır.

    — Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentilerdir. TCMB'nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise TCMB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecektir. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecektir.

    Etiketler:
    enflasyon, dolar, euro, TL, Merkez Bankası, Murat Çetinkaya, Türkiye
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