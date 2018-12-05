Rus Tarım Bakanlığı: Türk domatesi marketlerimizde artık kapış kapış satılmıyor

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Hatuov, bir dönem Rusya-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesinin nişanesi haline gelinen Türk menşeli domatesler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye yönelik yaptırımların iptal edilmesinden beri (50 bin ton olarak) belirlenen kota hala doldurulmadı" diyen Hatuov, Rus marketlerinde Türk domateslerinin satışının hala devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Fakat bu ürünün kapış kapış satıldığı artık söylenemez."

Ayrıca Türk domateslerinin Rus pazarına girişinin yasak olduğu dönemde bile bu ürünün Ermenistan ya da Belarus üzerinden kaçak olarak ülkeye bir biçimde sokulduğunu da kaydeden Hatuov, bu nedenle yaptırımların iptalinden sonra alınan ürünün miktarının da değişmediğini belirtti.

Diğer taraftan Rus tüketicilerinin her zaman birden fazla seçeneği olması gerektiğini söyleyerek devam eden Rus Tarım Bakan Yardımcısı, yerli domateslerin de marketlerde rekabeti güçlendirdiğini kaydetti.

Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi yüzünden, domates de dahil olmak üzere Türkiye'den bir dizi tarım ürününün alımı Ocak 2016'dan itibaren durdurulmuştu.

Türk tarafının resmi olarak özür dilemesi ardından tarım ürünlerine yönelik yasak aşamalı olarak kaldırılmıştı fakat Rusya'daki yerli üreticilere verilen krediler nedeniyle domates yasağı devam etmişti. Uzun müzakerelerin ardından Rusya, Kasım 2017'den itibaren domates yasağını kaldırdı, Türkiye'den alınacak domates miktarının kotasını da 50 bin ton olarak belirledi.