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16:54 05 Aralık 2018
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    Kapalıçarşı / İstanbul

    TESK: İş yeri açılışları azaldı, kapanışlar arttı

    © REUTERS / Ammar Awad
    Ekonomi
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    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ocak-kasım döneminde iş yeri açılışlarının 210 bine gerilediğini söyledi. Bu dönemde iş yeri kapanışları ise 87 binden 95 bine çıktı.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, kasım sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 740 bin 141 olduğunu bildirdi.

    Belek ve bölgesindeki diğer turizm merkezleri Kadriye ve Boğazkent'te taksiciler kontak kapattı, esnaf öğle saatlerine kadar dükkânlarını açmadı.
    © Fotoğraf : DHA
    TESK: Kapanan iş yeri sayısı yüzde 12 arttı
    Esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 882 bin 629 iş yeri bulunduğunu ifade eden Palandöken, yılın 11 ayında 210 bin 312 iş yeri açıldığını, 95 bin 25 iş yerinin ise kapandığını aktardı.

    Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının kısmen azaldığını, kapanışların ise arttığını belirten Palandöken, geçen yıl söz konusu dönemde 211 bin 75 iş yeri açılmışken, 2018'in aynı döneminde bu rakamın 763 adet azalışla 210 bin 312'ye gerilediğini söyledi.

    Palandöken, söz konusu dönemler itibarıyla iş yeri kapanışlarının da 87 bin 211'den 95 bin 25'e çıktığını aktardı.

    'EN FAZLA AÇILIŞ MUĞLA'DA, EN ÇOK İŞ YERİ AÇILIŞI YAPILAN MESLEK BAKKALLIK'

    bakkal
    © Fotoğraf : Twitter
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    Palandöken, nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği illere ilişkin şu bilgileri verdi:

    "11 ayda nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı Muğla'da gerçekleşti. Muğla'nın ardından Burdur, Çanakkale, Antalya ve Kırklareli en fazla iş yeri açılan iller oldu. Nüfusa göre en az iş yeri açılışı ise İstanbul'da görüldü. İstanbul'u Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır izledi. Nüfusa göre en fazla iş yeri kapanışı ise Burdur'da görüldü. Muğla, Tunceli, Mersin ve Eskişehir de nüfusa göre en fazla iş yeri kapanışı olan iller listesinin başlarında geldi."

    Palandöken, yılın 11 ayında en çok iş yeri açılışının yapıldığı meslek kolunun bakkallık olduğunu da ifade etti.

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    Etiketler:
    iş yeri, bakkal, TESK, Bendevi Palandöken, Türkiye
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