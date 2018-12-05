Albayrak'tan FİKKO değerlendirmesi: Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin ikinci toplantısında özellikle, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği başkanları ile Borsa İstanbul Genel Müdürü katıldı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısını gerçekleştirdik.



Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık. pic.twitter.com/WNDGSXKu3J — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 декабря 2018 г.

​Bakanlık'tan 'Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek' mesajı verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

— Toplantıda ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler ele alındı. Toplantıda reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi de ele alındı.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Albayrak: Enflasyon rakamları atılan adımların başarısını ortaya koydu

- Bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları görüşüldü.

— Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ile bunların ülkemiz finansal ve reel sektörüne etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler değerlendirildi. Yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ele alındı.

— Politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması ile ihracatı destekleyici teşvik mekanizmaları ele alındı. Bu konularda uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.

— Para/maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve yeni ekonomi programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı.