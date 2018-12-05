Fitch: Türkiye için ana senaryomuz müzmin bir trendin altında büyüme, yüksek enflasyon

Fitch'in Türkiye büyüme beklentileri düşerken enflasyon beklentileri yükseldi. Kuruluşun 2018 sonu için dolar/TL beklentisi 5.80 oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için büyüme beklentilerini aşağı, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası, 2019 için enflasyon hedefini açıkladı

Fitch, 2018 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.8'den yüzde 3.5'e; 2019 büyüme beklentisini yüzde 1.2'den yüzde 0.6'ya; 2020 büyüme beklentisini yüzde 3.9'dan yüzde 3.1'e indirdi. Enflasyon beklentisi ise, 2018 yılı için yüzde 20'den yüzde 25'e; 2019 için yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilirken, 2020 için yüzde 10 olarak korundu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Türkiye'de politika faiz oranını 2019 sonunda yüzde 22, 2020 sonunda yüzde 16 olarak bekleyen Fitch'in 2018 sonu için dolar/TL beklentisi 5.80; 2019 sonu için 5.90; 2020 sonu için 6.

'TÜRK LİRASI'NA YÖNELİK GÖRÜŞLERİMİZ HAFİF ŞEKİLDE GÜÇLENDİ'

Kuruluş, beklentilerdeki değişiklikler için şu açıklamayı yaptı:

© Sputnik / Vladimir Pesnya Fitch: Türk bankaların çoğu negatif görünümde

- Türkiye için ana senaryomuz müzmin bir trendin altında büyüme, yüksek enflasyon.

— Bankaların dış finansmana erişim kabiliyetleri, kurda toparlanma ve azalan jeopolitik gerilimler güven göstergelerinin dibi bulmalarına neden oldu.

— Yurt içi politikaların erken gevşetilmesi lira üzerinde piyasa baskısının yinelenmesine yol açabilir.

— Türk Lirası'na yönelik görüşlerimiz hafif şekilde güçlendi, ancak kayda değer belirsizliğe konu olmaya devam ediyor.

— Türkiye'de politika faizlerinde 2019'un ikinci yarısına kadar bir indirim beklemiyoruz, ancak reel ekonomide gerilimler daha görünür ve bu nedenle büyüme tahminlerimizi düşürdük.