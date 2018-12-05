Bloomberg, küresel ekonominin 2019’da karşılaşacağı riskleri açıkladı

© AFP 2018 / PETER PARKS OECD: Küresel büyüme önümüzdeki yıl gerileyecek

En büyük risk faktörünün, Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı olduğu belirtilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini yerine getirerek Çin ürünlerine yeni vergiler getirmesi durumunda, Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1.5 yavaşlayacağı ifade edildi.

Haberde, "G20 Zirvesinde elde edilen ateşkese uyulsa bile bu tartışma, uzun ekonomik soğuk savaşın sadece ilk aşaması olabilir" dendi.

İtalya yönetiminin Avrupa Birliği ile ‘bütçe harcamaları' tartışmalarının da küresel ekonomiye olumsuz yansıyabileceği kaydedilirken ayrıca İtalya iktidar koalisyonu içindeki çatışmanın da tehdit arz ettiği belirtildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının da küresel ekonomiye büyük zarar vereceği ifade edildi. Tahminlere göre Brexit'te anlaşmanın sağlanmaması durumunda İngiliz ekonomisi 2030'da, ülkenin birlikte kalması durumundaki ekonomiden tam yüzde 7 daha küçük olacak. İngiltere'nin Gümrük Birliği içinde kalmasını sağlayacak anlaşma ise yüzde 3'lük küçülme anlamına gelecek.

Diğer tehditler arasında ABD'de Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile Cumhuriyetçilerin elindeki Senato ve ABD Başkanı arasındaki karşı durma, bazı ülkelerde yapılması planlanan seçimler, ABD'nin İran ve Suudi Arabistan'la ilişkileri bağlamındaki petrol fiyatları ve Asya'da silahlı çatışma riski gösterildi.