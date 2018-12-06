Verilen garantinin yüzde 4'ü karşılandı: Zafer Havalimanı'nda gitmeyen yolcular için 26.6 milyon euro ödendi

Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı'nda yüklenici firmaya verilen garanti yolcu sayısının sadece yüzde 4'üne ulaşılabildi. Firmaya 5 yıllık süre için 26.6 milyon euro ödendiği açıklandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kütahya'daki Zafer Havalimanı'da 'garantili yolcu sayısına ulaşılamadığını' ve bunun için de devletin şirkete 5 yılda, iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin 246 euro, dış hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin 380 euro olmak üzere, toplam 26 milyon 691 bin 626 euro ödediğini açıkladı.

Bakan Turhan, "Yap-İşlet-Devret modelinin kabul edilen temel prensibi, bölgenin havalimanı ihtiyacının tespitinin doğru yapılması ve bu tespit neticesinde özel sektörün projeye dahil edilebilmesi isteniyor ise, risklerin ve getirilerin yüklenici ile idare arasında optimal seviyede dağıtıldığı bir finansman yapısının kurulmasıdır" dedi.

Turhan, uzun dönemde bu havalimanının 1 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlayacağını da savundu. Bu arada 2012-2016 yılları arasında 4 milyon 73 bin 18 yolcu garantisi verilmesine rağmen 170 bin 534 yolcu havalimanını kullandı. Yani garanti sayısının sadece yüzde 4'ü gerçekleşti.

Bakan Turhan, CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap'ın önergesine verdiği yanıtta, YİD kapsamındaki altyapı projelerine "Garanti" olarak ödenen para miktarını da açıkladı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen projelerde garanti ödeme miktarı, 2017'de 3 milyar 403 milyon 6 bin 450 lirayı buldu.