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12:25 06 Aralık 2018
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    Dolar - TL

    Dolar/TL, yeniden 5.40 seviyesine yaklaştı

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Ekonomi
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    Merkez Bankası'nın sıkı duruş söylemiyle güçlenen TL bu sabah yeniden 5.40 seviyesine yaklaştı. Dün 5.31'e kadar gerileyen Dolar/TL, bu sabah 5.3721 seviyesinde hareket ediyor. Piyasaların gözü Viyana'daki OPEC toplantısında.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019 yılına ilişkin para ve kur politikası raporunu açıklamasının ardından 5.31'e kadar gerileyen Dolar/TL, bu sabah yeniden 5.40 seviyesine yaklaştı. Kur sabah saatlerinde 5.3721 seviyesinde hareket etti.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası, 2019 için enflasyon hedefini açıkladı
    Hafta başından buyana 'erken faiz indirimi' söylentileri ile değer kaybeden TL, dün Merkez Bankası ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen açıklamalarla güçlenmişti. Merkez'in enflasyon odaklı para politikası vurgusu TL'deki satış baskısını tersine çevirmiş, kur dün 5.45'in üzerini test ettikten sonra 5.31'e gerilemişti.

    ENFLASYON ODAKLI PARA POLİTİKASI VURGUSU

    TCMB'nin dün yayımladığı 2019 yılına ilişkin para ve kur politikası metninde, enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu yüzde 5'te korunduğu; para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi. Metinde, önümüzdeki yıl da sekiz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirileceği, bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

    GÖZLER OPEC'TE

    Öte yandan petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi TL'yi baskılamayı sürdürüyor. Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından yükselişe geçmişti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.

    Etiketler:
    Kur, döviz, piyasa, TL, dolar, Merkez Bankası, Türkiye
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