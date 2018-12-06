Meclis'te FİKKO tartışması: Kanun çıkmadan FİKKO toplandı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, henüz kanunu çıkmadan yapılan FİKKO toplantısı tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki nedeniyle 'Finansal OHAL yetkisi' eleştirilen madde değişiklik yapılarak kabul edildi.

'Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi' olarak tartışılan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 71 maddelik kanun teklifinde FİKKO kurulmasını öngören 22. madde tartışma konusu oldu.

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Gazete Duvar'ın haberine göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan madde görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir gün önce attığı "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık" mesajı içeren tweeti okudu.

Paylan daha kanun yapılmadan ikinci toplantısını yaptığını ilan eden bir Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu belirterek, bunun Meclis'i yok saymak olduğunu söyledi. Paylan, bu duruma tepki olarak Komisyon'un terk edilmesi önerisinde bulundu.

CHP'Lİ BEKAROĞLU: MECLİS'E SALDIRI

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da "Bu böyleyse kalkalım buradan, yazık. Meclis'e saldırı bu" diye tepki gösterdi.

MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı ise 2011 yılında Finansal İstikrar Komitesi kurulduğunu, 703 sayılı KHK'yla bunun 2 fıkrasının yürürlükten kaldırıldığını ama Komitenin kendisinin durduğunu söyledi. Teklifle 4. maddedeki düzenlemeyi biraz redakte ederek 1. madde yaptıklarını anlatan Kalaycı, "Sayın Bakan "2. toplantı" dediğine göre, muhtemelen, dil sürçmesi, isim karışıklığı" dedi.

Paylan bu açıklamaya, "Komite'ye 'kalkınma' eklenmiş ve yeni üyeler katılmış. Yani bizim daha burada irademiz ortaya konulmadan o 2. toplantısını yapmış" diyerek itiraz etti.

AK PARTİLİ ÇELEBİ: DOLAR DÜŞMÜŞ MÜ ONA BAKIN

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AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ise, "Burada devletin geleneğine bakmak lazım. Şu anda dolar düşmüş mü? Düşmüş. Enflasyon düşmüş mü? Düşmüş. Buna bakmak lazım. Yani siz buna bakmadan sadece bir 'tweet' üzerinden 'Efendim, bu yasa gelmeden yok şöyle veya böyle…' Bu şekilde Bakanı eleştirmenin bir anlamı yok" dedi.

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu da geçmişte var olan kurumla ilgili şimdi her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veren bir düzenleme yapılmak istendiğini, bunu OHAL yetkisi olarak nitelendirdiklerini hatırlattı. Kuşoğlu, "O yetkinin ne olduğunu ne süre olarak ne de yetkiyle ilgili bir sınırlama yapmaksızın tümüyle Cumhurbaşkanına veriyoruz. Bu, Meclis in iradesinin, halkın iradesinin devridir" dedi.

ÖNERGE İLE DEĞİŞTİRİLDİ

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, tartışma konusu bölümde bir önerge verilerek 'Tedbirleri belirmeye' ibaresinden sonra "Cumhurbaşkanın kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde alınması gereken tedbirler" ifadesi ile düzeltme yapılacağını söyledi.

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Teklifi getiren milletvekillerinden Ziya Altunyaldız, komitenin var olduğunu, daha önce 34 kez toplantı yaptığını söyledi. Bunu üzerine CHP'li Bekaroğlu Bakan Albayrak'ın tweetindeki "2. yapıldı" ifadesini hatırlattı. Bunun üzerine Komisyon Başkanı, "Herhâlde Berat Bey'in 2. toplantısı" açıklamasını yaptı.

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener de maddede yapılacak düzeltme için, "Çok sert eleştiriler yapmaya hazırlanıyordum ama önergeyi görünce vazgeçtim. Cumhurbaşkanını kendi yetki sınırları içerisine çekiyor, önergede var, önemli bir ifade var" dedi.

Tartışmaların ardından maddenin son bölümünde tedbirleri belirlemeye ibaresinden sonra gelmek üzere 'kendi, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde' ibaresi ekleyen önerge oylanarak kabul edildi.