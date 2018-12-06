Meclis'te FİKKO tartışması: Kanun çıkmadan FİKKO toplandı

'Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi' olarak tartışılan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 71 maddelik kanun teklifinde FİKKO kurulmasını öngören 22. madde tartışma konusu oldu.
Paylan daha kanun yapılmadan ikinci toplantısını yaptığını ilan eden bir Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu belirterek, bunun Meclis'i yok saymak olduğunu söyledi. Paylan, bu duruma tepki olarak Komisyon'un terk edilmesi önerisinde bulundu.
CHP'Lİ BEKAROĞLU: MECLİS'E SALDIRI
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da "Bu böyleyse kalkalım buradan, yazık. Meclis'e saldırı bu" diye tepki gösterdi.
Paylan bu açıklamaya, "Komite'ye 'kalkınma' eklenmiş ve yeni üyeler katılmış. Yani bizim daha burada irademiz ortaya konulmadan o 2. toplantısını yapmış" diyerek itiraz etti.
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CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu da geçmişte var olan kurumla ilgili şimdi her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veren bir düzenleme yapılmak istendiğini, bunu OHAL yetkisi olarak nitelendirdiklerini hatırlattı. Kuşoğlu, "O yetkinin ne olduğunu ne süre olarak ne de yetkiyle ilgili bir sınırlama yapmaksızın tümüyle Cumhurbaşkanına veriyoruz. Bu, Meclis in iradesinin, halkın iradesinin devridir" dedi.
ÖNERGE İLE DEĞİŞTİRİLDİ
Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, tartışma konusu bölümde bir önerge verilerek 'Tedbirleri belirmeye' ibaresinden sonra "Cumhurbaşkanın kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde alınması gereken tedbirler" ifadesi ile düzeltme yapılacağını söyledi.
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener de maddede yapılacak düzeltme için, "Çok sert eleştiriler yapmaya hazırlanıyordum ama önergeyi görünce vazgeçtim. Cumhurbaşkanını kendi yetki sınırları içerisine çekiyor, önergede var, önemli bir ifade var" dedi.
Tartışmaların ardından maddenin son bölümünde tedbirleri belirlemeye ibaresinden sonra gelmek üzere 'kendi, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde' ibaresi ekleyen önerge oylanarak kabul edildi.
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