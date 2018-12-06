15 milyar dolarlık yapılandırma talebi: 'AVM yatırımlarının sonuna geliyoruz'

Alışveriş merkezi sektöründeki yaklaşık 60 milyar dolarlık yatırımı temsil eden Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Belgü, bankalarla sektör borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda görüştüklerini söyledi.
Bankalarla uzlaşmaları gereken iki kritik unsur bulunduğunu kaydeden Belgü, bunlardan birinin yeniden yapılandırmada yatırımcıların kredi aldıkları dönemdeki eski faizlerin geçerli olması olduğunu söyledi.
Kiralamalarda TL'ye geçiş nedeniyle AVM'lerin ticari değerlerinde de düşüş yaşandığına dikkat çeken Belgü, bu nedenle bankaların ek teminat taleplerinin önüne geçilmesinin de ikinci kritik nokta olduğunu söyledi.
Sektörde yaşanan son gelişmelerin ardından yabancı yatırımcıların artık Türkiye'ye gelmek istemediğini, yerli yatırımcıların yatırım yapmasını da çok zor gördüğünü belirten Belgü, AVM'lerde yatırım döneminin sonuna gelindiğini ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte yatırımların ağırlıklı olarak eskiyen AVM'lerin yenilenmesi şeklinde olacağını belirtti.
'YATIRIMCININ 15 MİLYAR DOLAR BORCU VAR'
Belgü, "AVM yatırımcılarının 15 milyar dolar borcu var. Bunlar 5-10 yıl vadeli ve yüzde 80-90'ı dövizle. Bunların böyle borçları varken, önümüzdeki dönemlerde dövizin ne getireceğini bilmiyoruz. Buna önlem alınması için hem devletle hem bankalarla görüşüp birebir çalışma yapmaya çalışıyoruz" dedi ve ekledi:
Bankalarla bu iki nokta üzerinde uzlaşmaları gerektiğini vurgulayan Belgü, "Bir orta yol sağlanmak zorunda. Şu anda döviz daha makul seviyelerde seyrediyor ama nihayetinde bütün müşterilere ciddi bir indirim yapıldı, güncel kurun altında fikslendi. Böyle olunca da AVM'lerin ciddi bir kaybı var. Bizim temennimiz, bir problem yaşanmadan gereken önlemleri almak" dedi.
'YABANCI YATIRIMCI ARTIK GELMEK İSTEMİYOR, BU ÇOK NET'
Belgü şöyle devam etti:
"Yabancı yatırımcı artık gelmek istemiyor. Bu çok net. Türk yatırımcıların yatırım yapmasını da çok zor görüyorum. Finansmanla ilgili büyük riskler var… Halihazırda başlamış projeler devam ediyor ama yeni bir proje yapılması şu an için zor gözüküyor… Önümüzdeki 3-5 sene durağan geçecek gibi görünüyor. Önümüzdeki 5 sene daha büyük yoğunlukla eskiyen AVM'ler yenilenecekler. Ama yeni bir yatırım yapmak şu an için zor."
TÜRKİYE'DE 412 AVM VAR
Türkiye'de mevcut durumda 412 AVM faaliyet gösteriyor. Halihazırda yatırımı başlamış projelerle bu sayının 425'e çıkması bekleniyor.
AVM yatırımlarında finansmanın dolar ve euro cinsinden sağlanması nedeniyle AVM yatırımcıları mağaza kiralamalarını ağırlıkla döviz cinsinden yapıyorlardı. Ancak Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kararda eylül ayında yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacağı belirlendi. Bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsi bedeller de TL olarak yeniden belirlendi.
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