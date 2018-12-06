Abdullah Gül'ün akrabasının şirketi de konkordato ilan etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu'nun sahibi olduğu Metsan İnşaat da konkordato istedi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Kartal'daki büyük projesi ile bilinen (Metsan Nexus) Metsan İnşaat, konkordato ilan etti.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Makemesi'nden çıkarılan karara göre şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet verildi. Mahkeme heyeti konkordato davasına ilişkin şirkete konkordato komiseri olarak Mehmet Ali Güldal ve Mehmet Emin Öztaş'ı atadı.

Konut, AVM, ofis, otel inşa eden Metsan Nexus'un çizimi, ABD'de terör saldırısı ile yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen binanın konsept tasarımını da yapan şirket Daniel Libeskind tarafından yapılmıştı.

Haberde, şirketle ilgili şu detaylara yer verildi:

"1961 yılında inşaat firması kurarak iş hayatına atılan Mehmet Satoğlu, bu firmayı 1966 yılında Metsan İnşaat olarak kurumsallaştırdı. Metsan İnşaat 1970'lerde Ankara Üniversitesi Morfoloji binası, Türk Standartları Enstitüsü, Göztepe SSK Hastanesi gibi pek çok önemli kamu projelerine imza attı. 1978 yılında da Sincan'da Türkiye'nin ilk 1000 konutluk toplu konut projesini tek seferde gerçekleştirdi. Projelerine yenilikçi anlayış ile yaklaşan Metsan, deprem riskini dikkate alarak 1980 yılında Türkiye'nin ilk radye temelli brüt beton konut binasını inşa etmişti."