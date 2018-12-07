Hakan Atilla gelişmesi sonrası dolar/TL'de son durum

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.3376 TL seviyesinden başladı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusundan vazgeçti. Haberin ardından Dolar/TL yönünü düşüşe çevirdi. Kur 5.34'ten 5.33 TL seviyelerine indi.

Geçen hafta 5.13 seviyelerini test eden ancak küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselen dolar/TL'de hafta başında başından beri görülen negatif ayrışma ise önceki gün yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı.

Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimini önceki gün Merkez Bankası'nın "enflasyon odaklı para politikası" söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile TL'deki değer önceki gün sona ermişti.

OPEC'İN KARARI BEKLENİYOR

ABD-Çin ticaret gerilimi gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik satışları tetikliyor. TL nispeten daha iyimser bir seyir gösteriyor. Uzmanlar bunu da petrol fiyatlarında yaşanan ve bir ara yüzde 5'i aşan düşüşle ilişkilendiriyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dün petrol üretimini azaltmak üzerinde anlaşma sağladığını ancak henüz miktarı belirlemediğini ifade etti.