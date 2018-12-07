Konkordato ilanını zorlaştıran teklif yasalaştı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

© Fotoğraf : Twitter AK Parti yasa teklifi verdi, konkordato ilanına yeni düzen geliyor

Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsıyor.

Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde, takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.

YANILTICI RAPORA CEZA

Yeni kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nun 15 Mart 2018'de yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor. Buna göre, sadece ‘kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip' denetim firmaları rapor hazırlayabilecek.

© Fotoğraf : Twitter Konkordato nedeniyle yaklaşık 30 milyar TL'lik borç ertelendi

Denetim firmaları, hatalı ya da mahkemeyi yanıltıcı rapor hazırlamaları halinde lisans iptaline varan cezalarla karşı karşı kalabilecek.

Konkordatoya giden şirketlere atanan komiserlerden en az birinin bağımsız denetçi olması zorunluluk haline gelecek. Düzenlemeyle şu anda 250 olan rapor verebilecek kuruluş sayısı 110'a düşecek.

Raporlarda son 45 gün yerine üç aylık bilançolar dikkate alınacak.

FİNANSAL ANALİZ RAPORU, GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU OLARAK DEĞİŞTİRİLİYOR

Kanunla, borçlunun, konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik değişiklik yapılıyor, eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak değiştiriliyor.

© AA / Arşiv Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları'na göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin yapılacağı hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak.

Denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların hak ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum tarafından incelenmesi ve denetlenmesi, bu raporlar sebebiyle denetim kuruluşlarının idari ve hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak.

KOMİSER SEÇİMİ

© Fotoğraf : Twitter Konkordato sistemi değişiyor

Kanunla, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenleme yapılıyor. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek.

Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı'nca izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması gerekecek. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.

TİCARİ ALACAK DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI

© AA / Fatih Kurt Ticaret Bakanı Pekcan: 356 firma konkordato ilan etti

Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce de arabulucuya başvurulması dava şartı olacak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülen davalar hakkında uygulanmayacak.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecek.

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.