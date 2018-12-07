Konkordato ilanını zorlaştıran teklif yasalaştı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.
Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde, takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.
YANILTICI RAPORA CEZA
Yeni kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nun 15 Mart 2018'de yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor. Buna göre, sadece ‘kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip' denetim firmaları rapor hazırlayabilecek.
Konkordatoya giden şirketlere atanan komiserlerden en az birinin bağımsız denetçi olması zorunluluk haline gelecek. Düzenlemeyle şu anda 250 olan rapor verebilecek kuruluş sayısı 110'a düşecek.
Raporlarda son 45 gün yerine üç aylık bilançolar dikkate alınacak.
FİNANSAL ANALİZ RAPORU, GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU OLARAK DEĞİŞTİRİLİYOR
Kanunla, borçlunun, konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik değişiklik yapılıyor, eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak değiştiriliyor.
Denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların hak ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum tarafından incelenmesi ve denetlenmesi, bu raporlar sebebiyle denetim kuruluşlarının idari ve hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak.
KOMİSER SEÇİMİ
Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı'nca izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması gerekecek. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.
TİCARİ ALACAK DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecek.
Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.
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