TÜSİAD: Kredi daralması bitmeden bu kriz bitmez

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare toplantısında konuşan Bilecik, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele rağmen hak etmediği zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında her ne kadar geçici ateşkes imzalanmış olsa da pek çok ülkeyi etkilemeye devam ettiğini ifade eden Bilecik, şöyle devam etti:
"Ticaret savaşları, Atlantik ile Asya rekabetinin de derinleştiğinin göstergesi. Korumacılık önlemleri uluslararası ticaretin daralmasına da yol açtı. Ticaret savaşlarının hiçbir daim kazananı olmuyor."
'ÖNCE İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRMALIYIZ, EKONOMİDE İNAT OLMAZ'
"ABD Merkez Bankası faizleri yavaşlatacak olsa da bırakmayacağını görüyoruz. Türkiye ekonomisinin bugünkü hale gelmesinde küresel güçlerin payı var ama önce iğneyi kendimize batırmalıyız. Kredi daralması maalesef devam ediyor. Nakit sıkışıklığı her sektörde hissediliyor. Şirketler ve tüketiciler bu kur ve faiz yükü altında eziliyor, KOBİ'lerin sorunları yükseliyor. Kredi daralması bitmeden krizin bitmeyeceğini kabul etmeliyiz. Ekonomide inat olmaz, dengeyi siyaset tercihleri sağlamadığında ekonomi kendi dengesini ciddi bedeller ödeterek sağlıyor. Ekonominin kuralları çok net belli. Geçici tedbirlerden ziyade, uzun vadeli, dengeyi gözeten politikaları tercih etmeliyiz. Şu an ekonomi yönetimi olumlu yönde görevlerine devam ediyor. Ekonominin alabora olmamasının yolu yapısal reformlardır."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)